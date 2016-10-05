Maslak'ta beton mikseri devrildi; 1 ölü

Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde beton mikseri refüjü aşarak karşı şeride geçti. MOBESE direğini deviren, bir ağacı kökünden söken beton mikseri 6 araca çarptıktan sonra devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. hurriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre beton mikserinin çarptığı araçlardan biri de Turcas Petrol'ün Yönetim Kurulu Başkanı ünlü işadamı Erdal Aksoy'a ait çıktı. Aksoy'un kaza anında araçta olmadığı öğrenildi. Şoförü, feci kazadan şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Hasan Yıldırım ve Akın Çeliktaş'ın haberine görei, kaza saat 11.00 sıralarında Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde meydana geldi. Beşiktaş'tan Sarıyer istikametine giden Hasan Mutlu'nun kullandığı beton mikseri henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı refüje çıkan, MOBESE direğini deviren bir ağacı kökünden söken beton mikseri 6 araca çarptıktan sonra devrildi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları araçlardan çıkardı.

Mikserin çarptığı araçta 1 ölü

Beton mikserinin çarptığı araç içerisinde sıkışan Adnan Yörükoğlu hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Adnan Yörükoğlu'nun cesedi ise cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İş adamı Erdal Aksoy kazadan yara almadan kurtuldu

Hürriyet'in edindiği bilgilere göre beton mikserinin çarptığı Bentley'in Turcas Petrol'ün Yönetim Kurulu Başkanı ünlü işadamı Erdal Aksoy'a ait olduğu ortaya çıktı. Aksoy'un kaza anında araçta olmadığı, şoförünün bulunduğu, hafif yaralı olarak kazadan kurtulduğu öğrenildi.

Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek “Beton mikseri çok hızlı bir biçimde yolun karşı tarafına geçerek önüne gelen araçlara çarpıyor. Şuan bir ölü 7 yaralı var" dedi.

Beton mikseri üzerime geldi

Kazaya karışan minibüs şoförü Mert Uçan “Sabah saatlerinde 7-8 kişi ile Beşiktaş istikametine doğru gidiyordum. Birden karşı yönden beton mikseri önüme geldi. Ne olduğunu anlamadım. Minibüsü kaldırıma sürdüm. Mikser bana çarptıktan sonra lüks aracı altına aldı" diye konuştu.

Büyükdere Caddesi Beşiktaş yönü 3 saat kapalı kaldı

Kaza nedeniyle trafik çift yönlü olarak kapandı. Trafik polislerinin çalışmaları sonucu kısa sürede Sarıyer istikameti trafiğe açıldı. Üç saat trafiğe kapalı kalan Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikameti ise kazaya karışan beton mikseri ve araçların kaldırılmasından sonra trafiğe açıldı.