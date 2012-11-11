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Maslak ve Ayazağa'nın Sarıyer'e bağlanması için ilk onay verildi

Büyükşehir Belediyesi Kanunu Tasarısı'nın birinci bölümü Genel Kurul'da kabul edildi

11 Kasım 2012 21:47

 

TBMM Genel Kurulu'nda, 13 ilde büyükşehir belediyesi kurulmasına ilişkin tasarının 1. bölümü kabul edildi. Tasarıda Şişli Belediyesi'ne ait olan Maslak ve Ayazağa Sarıyer'e bağlanıyor.
 
 

13 il büyükşehir olacak

 
 
1-20. maddeleri kapsayan 1. bölümde kabul edilen maddelere göre, Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van büyükşehir belediyesi olacak.
 
 

Maslak ve Ayazağa  Sarıyer'e bağlanıyor

 
 
İstanbul Şişli'nin Ayazağa, Maslak ve Huzur mahalleleri Sarıyer'e, Ankara Yenimahalle'nin bazı mahalleleri Etimesgut ve Çankaya'ya bağlanacak.
 
Belediyeler, mabetlerin de yapım, bakım ve onarımını sağlayacak.
 
Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında ihtilaf çıkması halinde büyükşehir belediyesi yetkili olacak.
 

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