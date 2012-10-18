Maslak ve Ayazağa Sarıyer'e bağlandı, Sarıgül Ankara'ya gidiyor!

İstanbul'un en önemli iş merkezleri arasında yer alan Maslak ve Ayazağa'nın Huzur Mahallesi ile birlikte Şişli'den alınıp Sarıyer'e bağlanması şaşkınlık yarattı. Kararı doğru bulmadığını ve yanlışlığın yasalaşmadan düzeltileceğini ümit ettiğini belirten Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül Ankara'ya hareket etti. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise kararı duyunca büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirtirken, "Ancak herşeye rağmen hak yerini buldu" dedi. CHP'li milletvekilleri ise olayın siyasi olduğunu savundu.

Bu bölgelerin ilçe olduğu günden bu yana Şişli'ye bağlı olduğunu bildiren Sarıgül, açıklamasında ''Biz de uzun zamandır bu bölgelere yönelik hizmet projeleri gerçekleştiriyoruz. Bir milletvekilinin verdiği önergeyle böylesine bir değişikliğin yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu yanlışlığın yasalaşmadan düzeltileceğini ümit ediyorum'' ifadesini kullandı.

Aysel Alp ve Eren Güler'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre Başkan Yardımcısı Kahraman Eroğlu ise sabahtan bu yana telefonlarının susmadığını ve büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

4 önemli gelişme

TBMM İçişleri Komisyonu'nun dün geceki görüşmeleri sırasında kabul edilen bir önerge ile Maslak, Ayazağa ve Huzur Mahallesi Sarıyer'e bağlandı. Bu üç bölgede 15 bine yakın mesken, 8 bine yakın da işyeri bulunuyor. Yapılan değişiklik aynı zamanda yaklaşık 50 bin oyun Şişli için değil Sarıyer için kullanılacağı anlamına geliyor.

Maslak ve Ayazağa İstanbul'un en gözde iş merkezleri arasında bulunuyor. Büyük bankalar ve birçok uluslararası şirketin genel merkezi bu bölgede yer alıyor. Maslak son dönemde yükselen yeni konut projeleri ile de dikkat çekiyor.

Sarıgül Ankara'ya gidiyor

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İçişleri Komisyonu'nda verilen önergeyle ilçe sınırları içindeki yerleşim yerlerinin Sarıyer'e bağlanmak istenmesi üzerine Ankara'ya gelme kararı aldı. Saat 13.00 uçağıyla Ankara'ya gelecek olan Sarıgül, bazı görüşmeler yaparak tasarının Meclis Genel Kurul görüşmeleri sırasında düzeltilmesini isteyecek.

Sarıgül daha sonra yaptığı açıklamada ise kararı doğru bulmadığını ve yanlışlığın yasalaşmadan düzeleceğini ümit ettiğini açıkladı.

Bu bölgelerin ilçe olduğu günden bu yana Şişli'ye bağlı olduğunu ifade eden Sarıgül, "Biz de uzun zamandır bu bölgelere yönelik hizmet projeleri gerçekleştiriyoruz. Bir milletvekilinin verdiği önergeyle böylesine bir değişikliğin yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu yanlışlığın yasalaşmadan düzeltileceğini ümit ediyorum” dedi.

Kararı değerlendiren Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Kahraman Eroğlu, "Sadece biz değil, halkımız da çok şaşkın. Sabahtan beri telefonlarımız durmuyor. Hem bizleri hem de muhtarları arayarak, biz belediyemizden çok memnunuz, kesinlikle Sarıyer'e bağlanmak istemiyoruz. Bunun için ayaklanırız, her türlü eylemi yaparız" dediklerini anlattı. Eroğlu, Ayazağa'nın 90 bin nüfuslu bir yerleşim olduğunu, belediyenin buraya yönelik devasa sosyal tesis yatırımları bulunduğunu belirterek, çocuk evleri, tıp merkezi, engelliler, yaşlılar, kadınlar için merkezler açtıklarını anlattı.

Eroğlu, bu bölgenin görüş olarak sağa yakın olmakla birlikte Sarıgül'ün hizmetlerinden çok memnun olduğu için oyunu ona verdiğini söyledi. Hangi evde hasta, yaşlı, engelli, çocuk olduğunu bildiklerini vurgulayan Eroğlu, yardıma ihtiyacı olanları hiç incitmeden, kimselere göstermeden desteklediklerini ifade etti. Sarıyer'de tüm okulları yenilediklerini 70 kişilik sınıfların, 30 kişiye indiğini ve kolej ayarında donattıklarını anlatan Eroğlu, "Bu çalışmalardan çok memnun olan halkımız, bizim belediyemizden ayrılmak istemiyor. Başkanımız Sarıgül de bu yanlışın düzeltilmesi için Ankara'ya gidiyor. Biz inanıyoruz ki bu yanlıştan vazgeçilecek" dedi.

Sarıyer Belediye Başkanı Mutlu

Şişli'den alınıp Sarıyer'e bağlanan Ayazağa'nın en önemli özelliği ise bölgede mesken sayısının en fazla olduğu semt olması. Ayazağa'da tam 10 bin 231 mesken bulunurken, onu 9 bin 36 mesken ile Gülbahar ve 8 bin 146 mesken ile Fulya takip ediyor. Ayazağa'daki işyeri sayısı ise 2 bin 140. Huzur Mahallesi'nde de 1222 işyeri ve 3 bin 259 mesken yer alıyor.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de Maslak, Ayazağa ve Huzur Mahallesi'nin Sarıyer'e bağlandığını duyunca büyük şaşkınlık yaşadığını, kararın kendisi için de sürpriz olduğunu belirtirken, "Herşeye rağmen hak yerini buldu" dedi. Genç, belediye olarak İçişleri Bakanlığı'na bu değişiklik talebi için gittiğini ancak komisyon kararıyla bu talebinin reddidildiğini anlattı. Ardından konuyu mahkemeye taşıdığını buradan da olumlu sonuç alamadığını belirten Genç, "İçişleri Bakanlığı'ndan aldığım yanıttan sonra dün akşamki gelişme benim için de sürpriz oldu ama Sarıyer için ekonomik anlamda büyük bir kazanç oldu" dedi.

Sarıyer'in Kuzey sınırlarında uzun süredir sıkıntılar yaşandığını ifade eden Genç, sınırların güncellenmesi için iki kez İçişleri Bakanlığı'na başvurmasına rağmen olumlu yanıt alamadığını tekrarladı. Maslak ve Ayazağa'nın Sarıyer'e bağlanmasıyla belediye gelirlerinde ciddi bir artış olacağını kaydeden Genç, bu geliri kentsel dönüşüm için kullanacaklarını söyledi. Genç, Sarıyer'in mevcut nüfusunun 350 bin civarında olduğunu, yeni eklenmeyle birlikte 50 binlik ilave nüfusla 400 bine çıkacağını belirtti.

"2009 yerel seçimlerinde yüzde 37.5 oy aldınız. En yakın rakibiniz Ak Parti, yüzde 31.8 aldı. Aradaki fark sadece 5.7 puan. Yeni semtlerin demografik yapısı itibariyle AK Partiye daha yakın bir seçmen kitlesi barındırdığı söyleniyor. Bu anlamda sizin için rekabet zor olmayacak mı" sorumuza ise Genç şöyle yanıt verdi:

Hak yerini buldu

"Ben siyasi bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Ancak yerelde siyasi duruşunuzdan çok yaptıklarınız, yapacaklarınız ve inandırıcılığınız önemlidir. 3.5 yıldır Sarıyer halkı beni çok iyi tanıdı, anladı. Hiç kimseyi siyasi olarak, etnik köken, yaşam biçimi itibariyle ayırmadık. 350 bin insanımızın tamamını hedefledik.bu nedenle seçimlerde ciddi bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum."

Başkan Genç, belediye için yaptırdıkları yeni Merkez Yönetim Binasının, Sarıyer'in en uzak noktası olan Ayazağa Köyü'ne 1 km. uzaklıkta olduğuna dikkat çekti. Buranın Şişli'ye uzaklığının 13 km. olduğunu belirten Genç, İçişleri Bakanlığı'na yaptığı itirazın ana noktasının da bu olduğunu anımsattı. "Birileri siyaseten ne hesap yaptı bilmiyorum ama hak yerini buldu. Sarıyer kazandı. Hayırlı olsun. Sarıyer, bu karardan sonra gerçek değerini bulacak" dedi.

Ballı börek Sarıyer'e geçti

Konu ile ilgili daha önce de yazılar kaleme alan Yalçın Bayer, son gelişmeleri şu şekilde değerlendirdi:

"Bir örnekle başlayalım, eskiden Beyoğlu'na bağlı olan Gökkafes de ANAP döneminde Beyoğlu'nan alınıp Şişli'ye bağlanmıştı. Çünkü Gökkafes'in 'sorunlarının' halledilmesi gerekiyordu. Aynı şekilde sol oyların ağırlıklı olduğu Bahçeşehir de Kiptaş'ın yarattığı Başakşehir'in içine gömülmüştü. Ne yazık ki siyaset dünyası sana bana sormadan tercihlerini rant uğruna bazı kişiler lehine yapabiliyor.

Burada durum biraz daha farklı. Ayazağa daha önce Sarıyer'e bağlıydı, Şişli'ye aktarıldı. Maslak, Ayazağa ve Huzur Mahallesi aslında uzun süreden beri fiziki olarak Sarıyer'e bağlanmak istiyordu. Çünkü Sarıyer'e daha yakın. Şişli ise uzak kalıyordu. Bu bağlanma olayı masum sayılabilir ancak gerisinde oy hesabı yatıyor. Özellikle Ayazağa daha çok AKP oyları ağırlıklı bir bölge. Şişli Belediye Başkanı Sarıgül'ün geçmiş seçimlerde dengeyi sağlamak için nasıl zorlandığını biliriz. Sarıyer'e bağlanırken bir oy aktarması olduğunu söyleyebiliriz. Zaten CHP Sarıyer'i çok az bir farkla almıştı. Nitekim son olarak da 300 bin nüfuslu Çorlu'nun sol ağırlıklı 50-55 bin oyu alınarak 4 km ötesindeki Marmaracık beldesine bağlanmış ve Çorlu'nun gücü kırılmıştı. Bu da Şişli-Sarıyer olayının bir benzeridir.

Yeni durumda Sarıyer'in rant alanı, üçüncü köprünün de yakınından geçtiğini düşünürsek daha da genişlemiş oluyor. Bir de Ağaoğlu'nun Maslak 1453 projesi Şişli'den Sarıyer'e aktarılmış oldu!"

Rantı yüksek iki bölgeyi alıp, Sarıyer'i ele geçirmek istiyorlar

Maslak ve Ayazağa'nın Şişli Belediyesi'nden alınarak, Sarıyer Belediyesi'ne bağlanması önergesi, CHP'li vekilleri kızdırdı.

CHP İstanbul Milletvekili Celal Dinçer, AKP'nin gece yarısı verdiği önergeyle 52 yıldır Şişli'nin semti olan Maslak ve Ayazağa'yı Sarıyer'e bağlamak istediğini söyledi.

Dinçer, gerekçe olarak kendilerine "Sarıyer'e daha yakın, bu şekilde arada boşluk oluyor" dediklerini anlattı. Dinçer, "Ayazağa-Maslak İstanbul'un en değerli bölgesi, İstanbul'un Manhattan'ı olarak tanımlanıyor. AKP orayı ele geçirmek istiyor. Yerel seçimlerde Şişli'yi alamayacağını biliyor. Ancak bu iki bölgenin desteğini alarak, Sarıyer'i CHP'den alabileceği hesabı yapıyor. Böylece hem Sarıyer Belediyesi'ni hem de rantı yüksek bu iki bölgeyi ele geçirmeyi planlıyor" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ali Serindağ da AKP'nin tasarının alt komisyon çalışmaları sırasında bu değişikliği yapmak istediklerini, ancak kendisinin itirazı üzerine bundan vazgeçtiklerini anlattı. Serindağ, "Ama tasarının komisyon görüşmeleri sırasında gece yarısı yeniden getirdiler. Nedenini sorduğumuzda, bu iki yerin Şişli ile bağlantısının olmadığını, Sarıyer'e daha yakın olduğunu belirttiler. Ancak bu bizim için inandırıcı bir yanıt değildi. Artık AKP'nin yaptığı herşeyden kuşku duyuyoruz" diye konuştu.

En fazla mesken Ayazağa'da

Maslak, Şişli'nin semtleri arasında işyeri yoğunluğunun en yüksek olduğu üçüncü bölge konumunda bulunuyor. Şişli Merkez'de 4 bin 873 işyeri bulunurken, Mecidiyeköy'de 4 bin 599, Maslak'ta ise 4 bin 440 işyeri var. Maslak'taki mesken sayısı ise sadece 406.