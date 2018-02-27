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 MASLAK METROSUNDAKİ OLAY... İBB:  BİR VATANDAŞ TEHLİKELİ BÖLGEYE GİRMİŞTİR. 

Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA Maslak Ayazağa Metro İstasyonu'ndaki olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açıklama yaptı

27 Şubat 2018 21:44

Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA
Maslak Ayazağa Metro İstasyonu\'ndaki olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açıklama yaptı.
Yapılan açıklama şu şekilde: \"Maslak Ayazağa Metro İstasyonu\'nda 17.30 sıralarında bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki uyarı-koruma tabelasını dikkate alamayarak  bir vatandaş tehlikeli bölgeye girmiştir. Bu sırada tamiratı yapılan merdiven tambur boşalması olunca basamaklar çökmüş vatandaş altına düşmüştür. İtfaiye olay yerinde yaralı vatandaşı  sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışıyor. Vatandaşın hayati tehlikesi bulunmuyor\" 


 

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