Maskemi tekrar takacağım

Türk usulü ırkçılık / Sevecen Tunç yazdı





PELE'NİN TAKIMI SANTOS

Ankaragücü'nün yeni transferi Meksikalı forvet Antonio De Nigris Guajardo, Gaziantepspor formasıyla, Fenerbahçe ile oynanan lig maçında attığı gol sonrasında ülkesinde kahraman olarak bilinen bir kişinin maskesini taktığı için sarı kart gören De Nigris, Ankaragücü'nde atacağı goller sonrasında maskesini tekrar takacağını söyledi.De Nigris, sarı-lacivertli forma ile çok gol atarak, taraftarın yüzünde bir tebessüm bırakmak istediğini söyledi.De Nigris, Ankaragücü'ne gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, ''Ankaragücü zor bir dönemden geçiyor, ancak bunu atlatacak gücümüzün olduğunu da biliyorum. Devre arasında benimle beraber bir çok transfer yapıldı ve hepsi de iyi oyuncular. Ankaragücü eski kadrosuyla da lig sıralamasındaki yerini hak etmiyordu. Hep beraber Ankaragücü'nün gerçek yeri olan üst sıralara getireceğimize inanıyorum'' diye konuştu.Ankaragücü taraftarını hep mutlu görmek istediğini, bunun için de çok çalışarak takımına faydalı olmak istediğini ifade eden Meksikalı golcü, ''Taraftarımıza layık olabilmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Çok gol atarak onların yüzünde bir tebessüm bırakmak istiyorum'' dedi.Ankaraspor'a transfer olduğu zaman performansının çok iyi olduğunu ve iyi maçlar çıkartarak Ankaraspor'un ligde kalmasını sağladıklarını belirten golcü futbolcu, ''Ankaraspor'a geldiğim dönemde çok iyi maçlar çıkardım ve bir çok gol attım. Benim ve arkadaşlarımın çabalarıyla Ankaraspor o sene ligde kaldı. Daha sonra da Hikmet Karaman ve Saffet Susiç dönemlerinde de forma şansı buldum, ancak ne olduysa Aykut Kocaman'ın gelmesiyle takımda yer bulamamaya başladım. Aykut hoca bana bir türlü güvenemedi. Ben düzenli oynamak istiyordum, ancak Aykut hocanın bu güvensizliğinden dolayı maçlarda kendimi gösteremiyordum. Aykut Kocaman'ın neden beni kestiğini, neden oynatmadığının nedenini çok merak ediyorum. Benim gol atabilmem için düzenli oynamam lazım, oysa bu Aykut hoca döneminde Ankaraspor'da hiç olmadı'' diye konuştu.Profesyonel futbol yaşamına 20 yaşında Meksika'nın birinci lig takımlarından Monterrey'de başlayan ve daha sonra bir çok kulüpte forma giyen De Nigris, Pele'nin takımında forma giydiğini ve Santos'da oynadığı zamanları asla unutmayacağını söyledi.Dünya futbolunda bir ekol olan Pele'nin oynadığı takımda forma giymenin bile kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan De Nigris, ''Santos'da oynarken Pele'nin giydiği 10 numaralı formayı giyiyordum. 10 numaralı Santos formasıyla oynadığım yılları hiçbir zaman unutmayacağım'' diye konuştu.Türkiye'de muhakkak bir lig şampiyonluğu yaşamak istediğini ifade eden De Nigris, ''Türk futbolu güzel bir yerde ve her geçen gün daha da ileri gidiyor. Avrupa Kupası'nda İspanya'ya kafa tutuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Kupası'nda bir çok takımları mücadele ediyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon yakaladığı başarı ortada. Türkiye'de olmaktan ve burada futbol oynamaktan dolayı çok mutluyum. Burada bir lig şampiyonluğu ya da Türkiye Kupası sevinci yaşamak istiyorum. Ankaragücü'nde hocamın güvenini kazanarak sürekli forma giymek istiyorum. Böylelikle gole daha yakın olacağım. Türkiye'de kazanacağım başarılarla da tekrar ülkemin milli formasını giymek istiyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.