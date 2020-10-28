Maske uyarısı yapan güvenlikçiyi 27 yerinden bıçakladılar!

ABD'nin Chicago kentinde iki kız kardeş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kendilerini maske takmaları ve el dezenfektanı kullanmaları konusunda uyaran güvenlik görevlisini, 27 yerinden bıçakladı.

Chicago Emniyeti Sözcüsü Karie James yaptığı açıklamada, pazar akşamı Chicago'daki bir mağazanın güvenlik görevlisinin, 21 yaşındaki Jessica Hill ile 18 yaşındaki Jayla Hill'e maske takmaları ve el dezenfektanı kullanmaları konusunda uyardığını söyledi.

James, maske kullanmayı kabul etmeyen kadınlardan birinin görevliye yumruk attığını belirtti. Kardeşlerden Jessica'nın sırt çantasından çıkardığı bıçakla 32 yaşındaki güvenlik görevlisine saldırdığını anlatan James, bu sırada Jayla'nın da görevlinin saçlarından tuttuğunu aktardı.

James, göğsü, sırtı ve kollarından 27 kez bıçaklanan güvenlik görevlisinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Görevlinin durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydeden James, olay yerinde gözaltına alınan kardeşlerin, ufak yaralanmalar nedeniyle bölgedeki bir hastanede tedavi edildiğini söyledi.

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