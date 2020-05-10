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Koronavirüs

Maske üreten fabrikada bir işçi Koronavirüs'e yakalandı; 65 kişi karantinaya alındı

10 Mayıs 2020 23:02

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde maske üretimi yapan bir tekstil fabrikasında Koronavirüs'e yakalanan bir kişi olduğu ortaya çıktı. Fabrikada 65 kişi karantinaya alındı.

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