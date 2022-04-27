"Maske kullanım zorunluluğu uçakları kapsayacak mı?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu’nun aldığı maske zorunluluğunun sağlık kuruluşları ile toplu taşıma araçları haricinde kapalı tüm alanlarda kaldırılması kararının ardından bugün Aydın’da katıldığı bir programda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Maske kullanım zorunluluğunun uçakları da kapsayıp kapsamadığı" sorusu üzerine de “sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı 1000'in altına inene kadar olmak üzere maske kullanımının sürdüğünü, onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde açıklama yapıldığını” hatırlattı. "Dolayısıyla bunun içine uçaklar da girer, eğitim de girer, bunun içine kapalı alanlar olmak üzere tüm kurumlar da girmiş olur" diyen Koca, salgınla birlikte maskenin koruyucu olduğunun, enfeksiyon bulaştırmayı önlediğinin artık öğrenildiğine dikkati çekti.

"İleri yaş büyüklerimizi korumak için herhangi bir enfeksiyon belirtimiz varsa mutlaka maskeli olmalıyız"

İnfluenzanın maskelerin yoğun kullanıldığı dönemde görülmediğini, bundan sonraki süreçte üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi hissedenlerin mutlaka maskesini takması gerektiğini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Bu bizim alışkanlığımız olmalı. Şu an en riskli olan yaş grubu, ileri yaş ve ek hastalığı olan vatandaşlarımız. Yani kronik hastalığı olan, immün yanıtı baskılanmış olan ileri yaş kişilerden bahsediyoruz. Şu an vefat eden kişilerin ortalama yaşı 78 oldu. O nedenle ileri yaş büyüklerimizi korumak için herhangi bir enfeksiyon belirtimiz varsa mutlaka maskeli olmalıyız. Büyüklerimizin de kronik hastalığı olanların, ek hastalığı olanların da kapalı, kalabalık, riskli alanlara girdiklerinde mutlaka maskeli olmalarını önemsiyoruz."

Bakan Koca, yurt dışından gelecek turistler için şu an Bilim Kurulu'nun önerdiği bir tedbir olmadığını kaydederek, PCR testini daha önce kaldırdıklarını anımsattı. Bu durumun önlem olmayacağı anlamına gelmediğinin altını çizen Koca, "İlgili ülkelerden gelenler belli aralıklarla takip ediliyor. Benzer şekilde eğer bir risk görürsek herhangi bir ülkeden, bununla ilgili Bakanlık olarak her zaman değerlendirilir" dedi.