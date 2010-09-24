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Ekonomi

MASERATİ'DEN 450 HP'LİK YENİ VERSİYON İSTANBUL (A.A)

24 Eylül 2010 13:00

-MASERATİ'DEN 450 HP'LİK YENİ VERSİYON İSTANBUL (A.A) - 24.09.2010 - İtalyan spor otomobil üreticisi Maserati, Paris Otomobil Fuarı'nda GranTurismo modelininin 450 HP'lik ''MC Stradale'' versiyonunu tanıtacak. TOFAŞ açıklamasına göre, Maserati, 2 Ekim tarihinde kapılarını açacak olan 2010 Paris Otomobil Fuarı'nda MC Stradale versiyonunu ilk kez gözler önüne çıkacak. Trefeo GranTurismo MC ve GT4 modellerinden esinlenilerek geliştirilen ve en hızlı, en hafif ve en güçlü Maserati modeli unvanına sahip olacak ''GranTurismo MC Stradale'', keskin yol tutuş özellikleri ve saatte 300 kilometreyi aşan son hız değeriyle dikkati çekiyor. Maserati GranTurismo MC Stradale, Maserati'nin üç yarış programından edinilen yol tutuş özellikleri ve aerodinamik unsurlar konusundaki dersleri bünyesine katarak sürüş ihtiyaçlarını yarışma arzularıyla dengeleyebilen model talebini karşılayacak.  Paris'te ilk kez tanıtılacak olan Maserati'nin yeni sporcu modeli, daha az aerodinamik hava direnci ve daha aerodinamik bastırma kuvveti gibi özellikleriyle çevik bir sürüş performansı sunmayı hedefliyor.

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