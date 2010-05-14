Maserati 'GranCabrio' Türkiye'de

T24- İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Maserati’nin, Türkiye’deki distribütörlüğünü yürüten Fer Mas Oto, Maserati’nin Pininfarina imzası taşıyan yeni modeli GranCabrio’nun Türkiye lansmanını gerçekleştirdi.



Mel’s Bebek’te düzenlenen Maserati GranCabrio’nun tanıtımına ev sahipliğini Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Ali Pandır yaparken, lansmana, Maserati S.p.A. Bölge Direktörü Giulio Pastore ve Bölge Müdürü Gaetano Marino da katıldı.



Burada gazetecilere açıklama yapan TOFAŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Pandır, Maserati’nin Quattroporte ve Granturismo’dan sonra GranCabrio adında üstü açılan bir modelini Türkiye’ye getirdiklerini belirtti.



Pandır, GranCabrio’yu Maserati serisi ile Türkiye’ye sunmaktan çok mutlu olduklarını dile getirerek, şunları söyledi: "Fer-Mas’ın 5 yıldır başarıyla akan bir grafiği var, biz bu tür çok özel araçların kurumsal kimlik altında perakendecilikle ciddiyetle nasıl Türkiye’ye sunulabileceğinin bir örneğiyiz. Her yeni modelimizle bunu bir kat daha ispatlıyoruz. Krize rağmen FerMas’ın bu yılki satışları çok iyi gidiyor.



Bu yıl için satış hedefimiz 17’ydi fakat en az şu anda 22 ile 25 arasında olacağını tahmin ediyoruz. Eğer bu ekonomik şartların düzelmesi, krizden toparlanma ve olumlu hava devam ederse gelecek yıl 25 ila 35 arasında bir satış adedine ulaşırız diye düşünüyoruz." İlk etapta 2 adetlik satış hedefine sahip Maserati GranCabrio’dan 2010 yılının ilk 5 aylık döneminde 3 adetlik satış gerçekleştirdiklerini ifade eden Pandır, sene sonuna kadar 1 adet daha Maserati GranCabrio satışı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.



Pandır, bu yıl toplam otmotiv pazarında ilk 4 ay satışların çok iyi gittiğini belirterek, toplam otomotiv pazarının bu yıl 500 bin adetleri geçeceğini sözlerine ekledi.



-MASERATI GRANCABRIO-



İtalyan lüks ve spor otomobil üreticisi Maserati’nin GranCabrio adını verdiği yeni modeli Türkiye’de de ilk müşterilerine teslim edilmeye başlandı.



Markanın TOFAŞ çatısı altında yer alan Türkiye’deki temsilcisi Fer Mas, İtalyan üreticinin tarihindeki ilk dört koltuklu cabrio modeli unvanını taşıyan Maserati GranCabrio’yu 266 bin avrodan başlayan anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuyor.



Maserati Quattroporte ve GranTurismo modelleri gibi Pininfarina imzası taşıyan Maserati GranCabrio, GranTurismo modelinin sofftop tavanlı versiyonu olarak dikkati çekiyor.



Maserati GranTurismo’nun çarpıcı tasarımına ek olarak 28 saniyede açılabilen veya tamamen kapatılabilen kumaş tavana sahip Maserati GranCabrio, 2940 milimetrelik aks mesafesiyle aynı zamanda sınıfının arka koltukta yolcularına en uzun diz mesafesi sağlayan modeli olarak farkını ortaya koyuyor.



Özellikle "gündelik" kullanım için tasarlanmış olması dolayısıyla Maserati GranCabrio, düşük ve çok düşük kavramalı (Yağışlı, karlı ve buzlu) ile orta ve yüksek kavramalı (Normal yol yüzeyleri ve pist) olmak üzere her türlü zeminde çekiş kontrol sistemlerine sahip.



Bu arada tanıtımın ardından Electric Ladies de bir performans sergiledi.