"Masasındaki ankete göre, Erdoğan'ın oy oranı yüzde 42"

24 Haziran'daki baskın seçime sayılı günler kaldı. İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu SONAR şirketinin anketine tepki gösterdi. Bayrakçı tarafından İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in tahmini oy oranını 9,5 olarak açıklanmasına Çıray, "Amaç seçimin iki aday arasında geçiyormuş gibi göstermek" sözleriyle tepki gösterdi. Çıray, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın masasındaki ankette ise, Erdoğan'ın oy oranının yüzde 42, Akşener'in oy oranının ise yüzde 22, 7 ile Cumhurbaşkanı'na en yakın rakip olduğunu iddia etti.

Oda TV'de yer alan habere göre, İyi Parti yetkilileri, aynı SONAR’ın yaklaşık iki hafta önce açıkladığı ankette, Akşener’in oyunun yüzde 21 olarak gösterildiğini anımsattı.

Çıray tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Sayın Erdoğan'ın tek amacı, seçimi iki aday arasında geçiyormuş gibi göstererek fiili bir çatı adayı modeli yaratmaktır. Bunu önce çatı adayı olarak Abdullah Gül'ü ortaya sürerek yapmak istediler. Meral Akşener direnip de başaramayınca bunu yandaş medya aracılığıyla ile aday sayısını iki göstererek (son anket manipülasyonlarının da amacı budur) yapmaya çalışıyor. Yani ikinci Ekmelettin vak'ası peşindeler. Maalesef basınımızın özgür kalan çok küçük kısmı da cumhurbaşkanının bu oyun planına gelmeye başladılar. Bunu Türk milleti adına üzücü ve tehlikeli buluyorum.”

“Erdoğan'ın anketi" iddiası

Aytun Çıray ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında olduğunu ileri sürdüğü anketten oy oranlarını da paylaştı. Çıray’ın Saray kaynaklarından edindiği iddiaya göre; Erdoğan’ın yaptırdığı son anketteki oy oranları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42

Meral Akşener: Yüzde 22,7

Muharrem İnce: Yüzde 22,4

Selahattin Demirtaş: Yüzde 11

Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek: Yüzde 1,9