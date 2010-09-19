-MASAK'A MAL VARLIKLARINI DONDURMA YETKİSİ ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - Terörün finansmanının önlenmesi çerçevesinde yurtiçi ya da uluslararası terörü finanse edenlerin mal varlıkları hakim kararı olmadan Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından dondurulabilecek. Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) taahhütleri çerçevesinde karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye dönük kanun değişikliğine gidiyor. Hazırlanan 25 maddelik ''Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Taslağı'', bu konudaki düzenlemeleri, OECD'nin karapara aklama ve terörün finansmanıyla mücadele birimi Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) direktiflerine uygun hale getiriyor. Taslakta, ''terörün finansmanı'' yeniden tanımlanıyor. Sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde bireysel ya da örgütsel olarak terörü finanse edenler, bunlara fon sağlayanlar, terörün finansmanı suçu kapsamına alınıyor. Birleşmiş Milletlerin almış olduğu kararlarla terör örgütü olarak belirlenen örgütlere fon desteğinde bulunanlar da terörün finansmanı suçunu işlemiş sayılıyor. -MAL VARLIKLARINA DONDURMA- Taslakta terörün finansmanı konusunda iç ve dış odaklar için ''malları dondurma'' hükmü getiriliyor. MASAK yetkilileri, mevcut düzenlemede terör örgütlerini finanse eden yerli kişi ya da yabancı kişi veya kuruluşun mal varlığına hakim kararıyla el konulduğuna işaret ederek, ''Mal varlığını dondurmada hakim kararı gerekmeyecek. Kuvvetli şüphe varsa idari tasarruf olarak mal varlığı MASAK kararıyla dondurulacak. Bu şekilde mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunulmasının, malın kaçırılmasının önüne geçilecek'' dediler. -BM KARARLARININ UYGULANMASINDA KİMLER GÖREVLİ OLACAK?- Türkiye'nin de uymakla yükümlü bulunduğu BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasında hangi kurum ya da kurumların görevli olduğu ve uygulamayı kimlerin denetleyeceği ilgili düzenlemelerde açıkça yer almıyor. Bu durumun da uygulamada sıkıntı yarattığı ileri sürülüyor. Taslakta OECD'nin bu konudaki kriterlerine uygun yeni bir mekanizma kuruluyor. Düzenlemede Dışışleri ve Adalet bakanlıkları ile MASAK, kararların uygulanmasıyla ilgili prosedürleri yürütecek kuruluşlar olarak belirleniyor. Buna göre, Dışışleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyinin konuyla ilgili kararlarını Maliye Bakanlığına iletecek. MASAK da bu kararlarla ilgili çalışmaları gerçekleştirecek. Bakanlar Kurulu Kararı gereken konularla ilgili ön hazırlıkları da MASAK yapacak. Yargılamayla ilgili konularda ise Adalet Bakanlığı devreye girecek. MASAK, FATF'a terörün finansmanıyla ilgili düzenlemenin Haziran ayı sonuna kadar TBMM'ye gönderileceği, yıl sonuna kadar da yasalaşacağı taahhüdünü iletti. Taslağın Meclise sevki gecikirken, yetkililer düzenlemenin yıl sonuna kadar kanunlaşması gereğine dikkat çekiyor.