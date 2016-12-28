MASAK: FETÖ paralel ekonomi yarattı, yurt dışındaki okullara kredi verdi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na gönderdiği belgelerde 'FETÖ’nün 'paralel ekonomi' oluşturduğu görüşünü savundu. Raporda yurt dışındaki okullara kredi usulsüz kredi sağlandığı ileri sürülürken "Örgütle iltisakı belirtilen banka aracılığıyla yine örgütle bağlantılı olduğu belirtilen ve yurt dışında yer alan kuruluşlara kredi sağlandığı gözlemlendi" dendi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, 17-25 Aralık 2013’ten itibaren 'FETÖ’ye ilişkin çalışmalara başlanıldığı belirtilen belgelerdeki tespitler şöyle:

Başkası adına hesap: Örgütle iltisaklı olduğu belirtilen Asya Bank’ın finansal yapısının düzeltilmesi için ülke çapında organize şekilde çok sayıda kuruluş tarafından aynı dönemde para yatırma kampanyaları düzenlenmiş olup bazı şubelerde başkası adına hesap açma ve para yatırma işlemleri gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Karmaşık ortaklık: Örgüte aidiyeti ve iltisaklı olduğu belirtilen bazı şirketlerin ortaklık yapısının tarihsel olarak karmaşık yapıda ve çok sayıda ortağının olduğu gözlenmiştir. Bazı durumlarda şirket ortaklarının tümümün tespitinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

Emanetçi ortaklar: Bazı durumlarda şirket ortaklık hisselerinin devirlerinde bedel transferlerine ilişkin kayıtlara rastlanılmamakta olup bu durum şirket ortağının emanetçi pozisyonda olabileceği hususundaki şüpheleri kuvvetlendirmektedir.

Usulsüz kredi: Örgütle iltisakı belirtilen banka aracılığıyla yine örgütle bağlantılı olduğu belirtilen ve yurt dışında yer alan kuruluşlara kredi sağlandığı gözlemlendi. Yurtdışında yerleşik ve önemli bir bölümü eğitim kuruluşu olan bu kuruluşların, yurtiçinde bir kısmının benzer adres beyan etmek suretiyle bankadan kredi kullandıkları ve bu kredilerin yurtdışına transfer edildiği anlaşılmıştır. Dolaylı olarak yurtdışı kuruluşlara para transferi gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir.







‘79 bin 741 kişi soruşturuldu’



2 BİN ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ: 1 Ocak 2014 ila 15 Aralık 2016 arasında toplam 79 bin 741 kişi soruşturuldu bin 606 dosya açıldı. Bankacılık faaliyetlerinde 2 bin 538 adet şüpheli işlem bildirimi yapıldı.



PARALEL EKONOMİ: Örgütün gelişimi ve şirketlerin gelişimleri örtüşmektedir. Kritik büyüme ve satın alma süreçlerinde rastlanılan şüpheli hususlar savcılıklara bildirilmiştir. Neredeyse bütünüyle örgütün şirketi haline gelen ve kendi içinde eğitim kurumları ile bir paralel ekonomi oluşturan şirketlere ilişkin olarak savcılıklar bilgilendirilmiştir.



‘Şirketler yurtdışında’



SAVCILIKLARA BİLDİRİLDİ: Güvenlik alanında faaliyet gösteren ve yurt dışında yerleşik olduğu anlaşılan bir şirketin, örgütle iltisakı bulunan bankadan kredi kullandığı görülmüştür. Paravan olduğu şüphesi bulunan bu firmaların güvenlik alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik satış gerçekleştirdiği gözlemlenmiş ve savcılıklara bildirilmiştir.



FON TRANSFERİ: 2013’te yurt dışında yerleşik bir kuruluşa çok sayıda kişi tarafından şirinler yönetim kullanılarak para transferleri gerçekleştirilmiş, bu kuruluşun kurucularının FETÖ ile irtibatlı kişiler olduğu görülmüştür. Şirinler yönteminde, kişiler yüksek tutarlı para transferlerinin dikkat çekmemesi amacıyla paraları parçalara bölerek, aynı hesaba göndermek suretiyle fon transferini gerçekleştirmektedir. Bu yöntemin örgütle iltisaklı kişilerin bilgileri kullanılarak da gerçekleştirildiği düşünülmektedir.



‘Dernekler para taşıdı’



SEYAHATLERLE TRANSFER: Yurtiçinde yerleşik eğitim ve danışmanlık firması ve bu şirketlerle ilişkileri derneklerin yöneticilerinin, ABD ve Türkiye’ye yönelik seyahatler organize ettiği anlaşılmıştır. Şirket ve dernek arasında fon transferleri görülmüştür.



KAYITLARDA GÖRÜLEMEDİ: KHK ile kapatılan derneklerin yurtdışına para gönderdiği, kimi işlemlerin dernek muhasebe kayıtlarında görülemediği, para taşıma işlemi gerçekleştirdiği belirtilen kişilerin yurtdışı giriş çıkış kayıtlarında tutarsızlık olduğu anlaşılmıştır.



İLİŞKİLERİ SORGULANDI: Sınav sorularının çalışması sürecinde şüpheli mali profilleri ve para transfer ilişkileri sorgulanmıştır. ÖSYM çalışanları ile para transfer ilişkileri savcılıklara bildirilmiştir. Kişilerin çalışan ilişkisi kurduğu şirketlerin FETÖ’ye aidiyeti, irtibası ve iltisakı nedeniyle kapatılan kuruluşlar arasında yer aldıkları görülmüştür.