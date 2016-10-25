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Yaşam

Masaj salonunda çalıştırılan çocuklar operasyonla kurtarıldı

"Kızım, 9 şüpheliyi gözyaşları içinde teşhis etti"

25 Ekim 2016 15:17

Masaj salonlarının 'çocuk köleleri' polis operasyonuyla kurtarıldı. 20 adrese baskın yapan polisler yaşları 18'den küçük çocukları çetelerin elinden aldı. Bakanlık, çocuklara ve ailelerine psikolojik destek sağlamak için çalışma başlattı.

Ankara’da lise 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ç., 17 Ağustos 2016 tarihinde kaybolmuştu. Anne Y.A., 70 gün sonra kızının izine masaj salonunda ulaşmış ve kızını bu bataklıktan kurtarmıştı. E.Ç., savcılıktaki ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: “14-18 yaşlarında kız ve erkek çocuklarına fuhuş yaptırılıyordu. Bu yerlerde sadece çocuklar çalıştırılıyor, çocuklar 19 yaşına geldiğinde ise masaj salonundan atılıyordu. Gece küçük kız çocuklarının çığlıklarını duyuyordum, ağlamalarını duyuyordum. ‘Yapacaksınız öldürürüm' diyerek tehdit ediliyorlardı…”

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre; E.Ç., masaj salonlarının adresleri ile masaj salonlarını işletmeciler ve çocuklara uyuşturucu verip fuhuşa zorlayanların isimlerini de ifadesinde paylaştı. Ankara Emniyeti Asayiş Şube ekipleri önceki gün harekete geçti.

Gözyaşları arasında teşhis etti

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 20'ye yakın adrese yaptığı eşzamanlı baskında 19'u kadın 43 kişi gözaltına alındı. Buralarda çalıştırılan 18 yaşından küçük mağdur çocuklar da kurtarılarak ailelerine teslim edildi. Mağdur E.Ç., annesi Y.A. ile emniyete çağrılarak şüphelileri teşhis etmeleri istendi. Anne Y.A. emniyetteki teşhis anını şöyle anlattı: “Gözaltına alınan 40'ı aşkın kişi vardı. Kadın ve erkekler ayrı ayrı getirilerek cam arkasından kızımın teşhis etmesini istediler. Kızım, 9 şüpheliyi gözyaşları içinde teşhis etti. Çocuklara bu kötülükleri yaşatanların yakalanmasıyla bir nebze olsun acımızı dindi. Başka çocukların da kurtarılması bizi sevindirdi.”

Bakanlık da harekete geçti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da olaydan sonra harekete geçti. Mağdur çocuklara ve ailelerine ulaşan bakanlık, sosyal ve psikolojik destek sağlamak için çalışma başlattı. Asayiş şube yetkilileri de gözaltındaki 43 kişinin sorgularından sonra adliyeye sevk edileceğini kaydettiler.

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