-MASA TENİSİNDE ÇİFTE SEVİNÇ İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - Joola Avrupa Masa Tenisi Ligi'nde gruplarda 5. maçlarında Türkiye Erkek Milli Takımı, İsrail'i, Bayan Milli Takımı da Belçika'yı 3-0'lık sonuçlarla yendi. Müsabakalar İstanbul'da Tozkoparan Spor Salonu'nda yapılırken, erkeklerde (A) Grubu'nda yer alan Türkiye'de, ilk maçta Bora Vang, İsrailli rakibi Idan Ugroze'yi 3-0 yenerken, ikinci maçta Pengfei Jiang, Davidovich Ron'u 3-0, üçüncü ve son maçta da Gençay Menge, Bogen Niv'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla İsrail'i 3-0 yenen Türkiye Erkek Milli Takımı, grubunda yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Erkek Milliler, 6. maçında deplasmanda Portekiz ile 8 Mart Salı günü karşılaşacak. -BAYANLAR DA 3-0 YENDİ- (B) Grubu'nda mücadele eden Türkiye Bayan Milli Takımı'nda ise ilk maçta Melek Hu, Belçikalı rakibi Alison Georis'i 3-0, ikinci maçta Şirin He, Jennifer Tasia'yı 3-1 ve son maçta Fulya Özler de Funny Heine'yi 3-1 yendi. Böylece Belçika'yı 3-0 yenen bayan milliler de grubunda yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Bayanlar, 6. maçında deplasmanda İsviçre ile 1 Mart Salı günü karşılaşacak.