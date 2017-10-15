Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası sonuçlandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da düzenlenen 2017-2018 Gençler Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası final maçlarının ardından sona erdi.

Karaçayır Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen final müsabakalarında farklı kategorilerde 56 sporcu mücadele etti. Tek Bayanlar da Özge Yılmaz, Tek Erkekler de Tugay Yılmaz Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonu oldu. Çift Bayanlar kategorisinde ise Özge Yılmaz, Betül Nur Karaman, Çift Erkekler de ise Bilal Selim Tok, Tugay Yılmaz 2017-2018 Sezonu Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, şampiyonanın çetin mücadelelere sahne olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Milli Takımımızın iskeleti oluşmuş durumda. Ülke masa tenisi adına çok umutluyuz gururluyuz. Üst seviyede olduğumuzu görmek bizi umutlandırdı. Geçtiğimiz haftalarda ligimizi başlattık. Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nı Rize ilimizde gerçekleştirdik, Adana’da liglerimizi başlattık bu da üçüncü faaliyetimiz. Bundan sonra en iyi 12’ler dediğimiz üç etap var. Bunları yaparak sporcularımızı zinde tutuyoruz, hem de milli takımımızı daha adaletli bir şekilde oluşmasını sağlıyoruz.”

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