MASA ÖRTÜSÜNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Küçükçekmece\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, masa örtülerine emdirilmiş 19,5 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Aralık günü Küçükçekmece\'de bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Baskında, Avustralya\'ya gönderilmek istenen 13 masa örtüsüne emdirme yöntemiyle zulalanmış 19,5 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.
Görüntü Dökümü:
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(POLİS KAMERASI)
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-Masa örtüleri
-Polisin incelemesi
-Genel ve detaylar