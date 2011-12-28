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Masa operasyonu İzmir'e de sıçradı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yılbaşı öncesi 1'inci Kordon başta olmak üzere...

28 Aralık 2011 02:00

T24 - İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yılbaşı öncesi 1'inci Kordon başta olmak üzere Ali Çetinkaya Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesinde Kafe ve restoranların kaldırım işgallerini kaldırdı. 

İzmir Kordon'da zabıtadan 'masa operasyonu

Sabah saat 09.30 başlayan operasyonu, polis desteğinde 50 yakın zabıta memuru yürüttü. İlk olarak Ali Çetinkaya Bulvarı üzerinde hemen her işyerinin oluşturduğu naylonla kapatılan alanlar kaldırıldı. İşletme sahipleri belediye görevlilerini engellemeye çalışıp uygulamanın yılbaşı sonrasına ertelenmesini istedi. 

Zabıta memurları ise defalarca uyarı yapıldığını hatırlatıp artık bu dönemin kapandığını söyledi. 

Zabıta memurları ardından tartışmaların odağındaki 1’inci Kordon’a yöneldi. Sözlü tartışmalar burada da devam etti. Görevliler 1’inci Kordon’da kaçak yapıldığı belirtilen eklentileri, korkulukları kaynak makinası ile keserek kaldırdı. Ayrıca kendilerine ayrılan alan dışına konulan sandalye ve masaları da kamyonlara yükleyip götürdü.  



Kordon’daki işletme sahiplerinden Çoşkun Kelleci, "Artık Kordon’da ne yapacağımıza karar versinler. Yaptığımız herşeyi gelip yıkıyorlar. Tutanak tutmadan masa ve sandalyelerimi alıp götürüyorlar. Önümüze getirdikleri net bir proje de yok. Getirseler kabul edeceğiz. Üstelik daha önce bize tebliğ de yapılmadı. Kordon’da işletmeceleri işportacı gibi görmeyin. Bize operasyon yapmaya gerek var mı?" dedi.


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