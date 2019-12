Masa 100 bin TL ciro ile Papermoon'u geçti

T24-





Ekonomideki canlılık, iş dünyasının rağbet ettiği restoranların satışlarından da belli oluyor. Sosyetenin uğrak yeri İstinye Park içindeki Masa Restaurant'ın son bir yıllık cirosu yaklaşık 15 milyon lira... Bunu Mora Group Yönetim Kurul Başkanı Rasim Özkanca'ya sorduğumda; "Tam rakamı söylemem, nazar değmesin, yakın dedi"... Sosyetenin son favorisi Masa'nın cirosu bize ekonominin krizin bittiğini söylerken, aynı zamanda başka bir alanda da rekor kırıldığını gösteriyor. Masa'daki her bir sandalye yılda ortalama 99 bin 600 TL ciroyla Türkiye rekorunu eline geçirdi. Restorandan, pazarlamaya, perakendeden bankacılığa kadar ekonominin hemen her alanında Masa'nın başarısından alınacak dersler var. Malum devir hesap devri... Artık büyüklük tek başına yetmiyor, birim başına verim ve kârlılık ekonominin temelini oluşturuyor.



30 BİN KİŞİ UĞRUYOR



Gelelim Türkiye'nin en değerli sandalyesi meselesine... Önce işin matematiğini anlatalım... İstanbul'un en gözde alışveriş merkezi İstinye Park'ın popüler yeme içme mekanı Masa, yıllık 15 milyon liralık ciroyu kışın 110 sandalye, yazın ise 300 sandalyeyle hizmet vererek gerçekleştiriyor. Restorana kışın ayda 17 bin kişi, yazın 30 bin kişi uğruyor. Her müşterinin ortalama aynı düzeyde harcama yaptığını düşünürsek, restoranın cirosunun yüzde 36'sı kış aylarında elde ediliyor. Kalan yüzde 64'lük bölüm yaz aylarında açılan dış mekanın da verdiği hareketlilikle elde ediliyor. Ciro ve müşteri sayısını göz önüne alıp basit bir hesap yaparsak... Masa'nın yıl boyunca ortalama 151 sandalyeyle hizmet veren bir restoran olduğunu buluyoruz. Bu durumda sandalye başı ciro 99 bin 600 liraya geliyor. Yani her sandalyesi ortalama 66 bin 400 dolar ciro yapıyor... Türkiye'de birim başına bu kadar ciro elde eden başka bir şirket var mı? Sanmıyoruz. Bir de sektördeki diğer gözde mekânlara bakalım... Örneğin yıllarca Türkiye'nin bir numarası olarak kalan Akmerkez'deki ünlü Papermoon... Papermoon'un cirosu 2001'deki krizde yıllık cirosu 632 bin dolardı. Restoran 2004'ü ise 4.3 milyon dolar ciro ile tamamladı... Bugünlerde ise yılda 6 milyon dolar (9 milyon lira) civarında bir ciro yaptığı tahmin ediliyor... Papermoon'un 102 sandalyesi var. Yani ortalama her sandalyede 88 bin lira (58 bin 700 dolar) civarında ciro yapıyor... Rakamlara böyle bakarsak sosyetenin tercihinin İstinyepark'a kaymasının Masa'yı bir adım öne çıkardığını görüyoruz.



Başarının sırrı ne?



Türkiye'nin en gözde restoranı olarak kabul edilen Masa Restaurant'ın gösterdiği performansta kuşkusuz mönüsünde yer alan yemek ve içkilerin fiyatları da etkili. Dünya lezzetleri sunan restoranda en ucuz yemek Pizza Margarita 19 TL... Ancak tabağı 65 liraya Jumbo karides yemek de mümkün. İçki listesindeki en ucuz şarap şişesi 55 TL olan Nevşah Doluca. 300 liralık Fransız Beyaz şarabı Chablis Premier Cru Les Vaillons Cardone ise restoranın sunduğu en pahalı şarap. Aslında Masa'daki fiyatlar benzerlerine göre pek pahalı değil. Hatta daha yüksek fiyatla satış yapan yerler var. Başarı uygun fiyat ve iyi hizmetle çok müşteri çekebilmekte yatıyor...