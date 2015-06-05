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Kültür-Sanat

Marx'ın Kapital'i artık tamamıyla Türkçe'de

Üç ciltlik eserin tamamı Almanca aslından yapılan çeviri ile yayımlanmış oldu

05 Haziran 2015 20:59

Yordam Kitap, Karl Marx'ın 1876'da yazdığı ve Marksizm'in temelin yapıtı sayılan 1510 sayfalık kapitalin üçüncü cildi olan, "Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi; 3. Cilt: Bir Bütün Olarak Kapistalist Üretim Süreci"ni 3 Haziran'da yayımladı.

Böylece üç ciltlik eserin tamamı Almanca aslından yapılan çeviri ile yayımlanmış oldu. Yayınevi kapitalin ilk cildini Nisan 2011'de, ikincisini ise Kasım 2012'de yayımlanmıştı.

F. Engels imzalı Almanca 1890 basımı esas alınarak hazırlanan yapıtın çeviri kadrosunda Mehmet Selik, 2013'te yaşamını yitiren Nail Satlıgan, Erkin Özalp ve Oktay Türel ile Sungur Savran, E. Ahmet Tonak ve Benan Eres'in isimleri geçiyor. 

İnsanlık tarihininönemli yapıtları arasında adı anılan Kapital, ilk cildinin yayınlandığı 1867 yılından bu yana dünyanın pek çok ülkesinde defalarca yayınlandı, yapılan yeni basımları bugün de geniş bir okuyucu kitlesinin ilgisini çekiyor, iktisat tartışmalarında en çok başvurulan kaynaklardan biri olma özelliğini de koruyor.

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