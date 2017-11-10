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Marulun içinden 3 kilo esrar çıktı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, spor çantası içerisinde marulla kamufle edilmek istenen 6 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

10 Kasım 2017 18:00

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, spor çantası içerisinde marulla kamufle edilmek istenen 6 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bayraklı İlçe Asayiş ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta bulunan kişilerin spor kıyafetli olmamasına rağmen araçtaki spor çantasından şüphelenen ekipler, aracı aramaya karar verdi. Araçta yapılan aramada spor çanta içerisinde marulla kamufle edilen 6 kilo esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin uyuşturucuyu Diyarbakır’dan getirdikleri öğrenildi.

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