T24 LogoT24 Logo
Dünya

Maruf: "Türk Hükümeti'ne müteşekkiriz''  ANKARA (A.A)

19 Ekim 2011 05:27

-Maruf: "Türk Hükümeti'ne müteşekkiriz''  ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nebil Maruf, özel uçakla Kahire'den Ankara'ya getirilen Filistinlileri karşıladıktan sonra Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.  İsrail hapishanelerindeki binden fazla Filistinli mahkumun serbest bırakılmasının sevincini yaşadıklarını dile getiren Maruf, tüm Filistinlilerin bayram yaptığını söyledi.  Filistin halkına ve Filistin Hükümeti'ne destekleri dolayısıyla Filistin Hükümeti ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas adına Türkiye'ye teşekkürlerini sunan Maruf, ''Filistinlilerin serbest bırakılması ve Türkiye'ye getirilmesi sürecinde destekleri nedeniyle Türk Hükümeti'ne müteşekkiriz. İnşallah bundan sonra da Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Türkiye'nin desteklerini görmeye devam edeceğiz'' diye konuştu. Bir soru üzerine Maruf, Filistinlilerin Türkiye'de konaklayacakları yer konusunda Türk Hükümeti'nin karar vereceğini, bu konudaki hazırlıkların Türk yetkililer tarafından detaylı şekilde yapıldığını söyledi. Maruf, Filistinlilerin sağlık kontrolünden geçeceğini de sözlerine ekledi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24