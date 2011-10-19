-Maruf: "Türk Hükümeti'ne müteşekkiriz'' ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nebil Maruf, özel uçakla Kahire'den Ankara'ya getirilen Filistinlileri karşıladıktan sonra Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail hapishanelerindeki binden fazla Filistinli mahkumun serbest bırakılmasının sevincini yaşadıklarını dile getiren Maruf, tüm Filistinlilerin bayram yaptığını söyledi. Filistin halkına ve Filistin Hükümeti'ne destekleri dolayısıyla Filistin Hükümeti ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas adına Türkiye'ye teşekkürlerini sunan Maruf, ''Filistinlilerin serbest bırakılması ve Türkiye'ye getirilmesi sürecinde destekleri nedeniyle Türk Hükümeti'ne müteşekkiriz. İnşallah bundan sonra da Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Türkiye'nin desteklerini görmeye devam edeceğiz'' diye konuştu. Bir soru üzerine Maruf, Filistinlilerin Türkiye'de konaklayacakları yer konusunda Türk Hükümeti'nin karar vereceğini, bu konudaki hazırlıkların Türk yetkililer tarafından detaylı şekilde yapıldığını söyledi. Maruf, Filistinlilerin sağlık kontrolünden geçeceğini de sözlerine ekledi.