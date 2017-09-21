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Spor

Martin Skrtel idmanın bir bölümünde takımla çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6

21 Eylül 2017 16:09

Fenerbahçe, Süper Lig\'in 6. haftasında evinde Beşiktaş ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.30\'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Robin van Persie ve Nabil Dirar\'ın tedavilerine devam edildi. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Martin Skrtel, ikinci bölümde ise özel program uyguladı.
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını 22 Eylül Cuma günü yapacağı çalışmalarla tamamlayacak. 

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)

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