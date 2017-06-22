Martin Schulz'dan Diyanet'in 'Liberal Camii' açıklamasına eleştiri: Tahammül edilemez

Alman Sosyal Demokrat Parti SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz Berlin’de açılan ve kadın ile erkeklerin birlikte ibadet ettiği liberal camiye yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı‘ndan gelen eleştirileri sert bir dille geri çevirdi.

Schulz Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada İbn-i Rüşd-Goethe Camii’ne yönelik "eleştirilerin tahammül edilemez olduğunu” ve "Hıristiyanlıkta ve İbranilikte olduğu gibi İslam'da da çeşitli akımların bulunduğunu” söyledi.

Sosyal Demokrat politikacı "Almanya'da elbette din özgürlüğü olduğunu ve bunun bütün ülkelerde böyle olması gerektiğini” ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yayınlayarak Berlin'deki caminin "Gülen yapılanmasının bir projesi olduğunu öne sürmüş ve liberal camide İslam'ın temel prensiplerinin hiçe sayıldığını” belirtmişti.

Açıklamada ayrıca " Bunun yıllardır FETÖ ve benzeri menhus yapıların öncülüğünde yürütülen bir din mühendisliği olduğu açıktır. İslam’ın on dört asırlık değişmez sabitleri olarak devam eden bir ibadetini laubalice değiştirmeye kalkışmak asla fikir ve düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemez” denilmişti.

İbn-i Rüşd-Goethe Camii, kadın hakları savunucu Seyran Ateş'in başını çektiği bir grup tarafından Berlin'deki Johannis Kilisesi çatısı altında ayrı bir mekanda açıldı.

Camide, kadınlar erkeklerle birlikte başlarını örtmeden dua ve namaza katılabiliyor ve vaizlik yapabiliyorlar.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/kna/AG/GA