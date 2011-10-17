-Martin Luther King'in anıtı Washington'a açıldı WASHINGTON (A.A) - 16.10.2011 - ABD'de Afro-Amarikalıların hakları ve ırkçılığa karşı mücadelenin efsanevi lideri Martin Luther King, başkentin ''anıtsal'' alanında yerini alarak, bir kez daha ölümsüzleştirildi. King'in anıtı, başkent Washington'da, Lincoln, Washington, Jefferson, Vietnam Gazileri ve İkinci Dünya Savaşı gibi bazı önemli ABD başkanları ile savaş kahramanları anıtlarının bulunduğu, Amerikalılar için "onursal" anlam taşıyan alanda yerini aldı. Böylece, King, bir ABD başkanı veya savaş kahramanı olmamasına rağmen Ulusal Park Alanı'nda yerini alan ilk kişi ve aynı zamanda da ilk Afro-Amerikalı oldu. Bu alanın ikinci önemi ise King'in 28 Ağustos 1963 yılındaki ünlü "Bir hayalim var" konuşmasını da tam bu alanda yapmış olması... Aslında bu nedenle anıt, 28 Ağustos'ta açılacakken, Irene kasırgası nedeniyle ertelenmişti. Afro-Amerikalılara yönelik şiddetli ayrımcılığa karşı çıkan ve bir kahramana dönüşen King'in anıtını açanın da seçim kampanyasını King'in "Bir hayalim var" sloganı üzerine kuran ve ABD'nin ilk Afro-Amerikan Başkanı seçilen Barack Obama olması da günü Amerikan tarihi açısından ayrıca farklı kıldı. -''King'in işleri daha tamamlanmış değil''- Büyük bir kalabalığa ve duygu yüklü konuşmalara sahne olan açılışa, eşi Michelle Obama ve iki kızıyla birlikte katılan Obama da alkışlarla karşılandı. Obama'nın konuşması da anlamlıydı. Obama, ''King'ın meşhur 'Bir Rüyam Var' konuşmasının yaklaşık 50 yıl sonrasında da, işlerinin, King'in işlerinin daha tamamlanmadığını'' söyledi. Ülkenin bugün yoksulluk, sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, eğitim sorunları, savaşlar gibi alanları da içeren birçok alanda büyük zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Obama, tüm bu alanlarda ilerleme sağlamanın çoğunlukla yavaş ve sancılı bir süreç gerektirdiğine değindi. Obama, ABD'deki sivil haklar hareketi sırasında kaydedilen gelişmelere de, çekilen birçok sıkıntının ardından ulaşılabildiğini hatırlatarak, ''Bugünün Amerikası da bu mücadeleden, King'in, 'hepimizin bir bütün olduğu inancı ve pes etmeyi reddetmesi'nden gücünü alabilir'' diye konuştu. ''Olanlar bizi yıldırmamalı, onların tuzağına düşmemeliyiz, olması gerekenler için gayret göstermeye devam etmeliyiz'' diyen Obama, ''Başaracağımıza güvenim tam. Biliyorum ki önümüzde daha güzel günler bizi bekliyor'' ifadesini kullandı. Obama, ''King'in, ABD'nin kurucularına, ülkenin tarihinde önemli emeği geçenlere atfedilen anıtlar arasında varlığını daima sürdüreceğini'' söyledi. Törendeki konuşmasından önce, ailesiyle birlikte Anıtı gezen Obama, daha sonra ise, eşi Michelle Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın koluna girerek, hep birlikte ABD'deki Afro-Amerikan yurttaşlık hakları hareketinin ünlü şarkısı ''We Shall Overcome''ı söyledi. Törende söz alan konuşmacılar, King'in idealleri ve değerlerinin sürdürülmesi ve tüm Amerikalılar için sosyal ve ekonomik adaletin sağlanması gibi meselelerle başedilmesi çağrısında bulundular. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve alana girmek için sabahın çok erken saatlerinden itibaren uzun kuyrukların oluştuğu törene, 250 bin civarında kişinin katıldığı belirtiliyor. Törene, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, şarkıcı Aretha Franklin ve şair Nikki Giovanni ile King'in ailesi ve bazı Kongre üyeleri de katıldı. Çinli sanatçı Lei Yixin tarafından dizayn edilen ve King'i bir dağın önünde resmeden anıtın tasarımı, King'in 1963 tarihli meşhur konuşmasının, ''Bu inançla umutsuzluk dağını yontup, bir umut anıtı haline getireceğiz'' şeklindeki bir satırından esinlendi.