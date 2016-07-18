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15 Temmuz Darbe Girişimi

Martin Linnes: Türkiye'de korktuğum doğru değil

Galatasaray'ın Norveçli oyuncusu, Türkiye'de yaşamaktan ötürü mutlu olduğunu söyledi

18 Temmuz 2016 20:26

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, Türkiye'de yaşamaktan dolayı herhangi bir korku ya da endişe duymadığını söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre'nin Gwatt bölgesinde kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Linnes, darbe girişimi nedeniyle yaşananlara çok üzüldüğünü ifade etti.

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu dile getiren Norveçli futbolcu, şunları kaydetti: "Türkiye'de korktuğum ya da endişeli olduğum kesinlikle doğru değil. Olanlara mutlaka çok üzüldüm. İster istemez siz ve aileniz etkileniyorsunuz. Sonuçta orada çok sevdiğim arkadaşlarım var. Türk insanlarını çok seviyorum. Türkiye'de bu tip olayların yaşanması beni üzüyor. Norveç basınına da 'Ben ve ailem Türkiye'de olmaktan mutluyuz.' dedim. Umarım her şey bir an önce yola girer. Çünkü böyle güzel bir ülkede böyle şeylerin yaşanması insanı üzüyor."

 

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