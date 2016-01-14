Martin Linnes resmen Galatasaray'da

Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Martin Linnes ve kulübü Molde FK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Galatasaray Sportif AŞ'nin, KAP'a gönderdiği açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Martin Linnes ve kulübü Molde FK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, oyuncunun eski kulübüne Net 2.000.000 EUR tutarında bonservis ücreti ve 500.000 EUR ile sınırlı kalmak şartı ile oyuncunun ilk 11 de yer aldığı her 20 resmi maç tamamlandığında ekstra 100.000 EUR ödenecektir (Herhalukarda 100 resmi maç sonrası Galatasaray, oyuncunun eski kulübüne bir ödeme yapmayacaktır).

Oyuncunun kendisiyle ise 3,5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır:

2015-2016 sezonu 2.yarısı için: Net 475.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti (maç başı ücreti Süper Lig, Süper Kupa ve UEFA müsabakaları için hesaplanır ve 12.maç sonrası tahakkuk etmeye başlar)

2016-2017 sezonu için : Net 950.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti (maç başı ücreti Süper Lig, Süper Kupa ve UEFA müsabakaları için hesaplanır ve 25.maç sonrası tahakkuk etmeye başlar)

2017-2018 sezonu için : Net 950.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti (maç başı ücreti Süper Lig, Süper Kupa ve UEFA müsabakaları için hesaplanır ve 25.maç sonrası tahakkuk etmeye başlar)

2018-2019 sezonu için : Net 950.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti (maç başı ücreti Süper Lig, Süper Kupa ve UEFA müsabakaları için hesaplanır ve 25.maç sonrası tahakkuk etmeye başlar) ödenecektir.