Martıların yaya yolunda kullanılması engelliler için tehlike yaratıyor

Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği, İstanbul genelinde kullanılan Martı scooterların engelliler için ciddi tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Dernek Başkanı Adem Kuyumcu imzalı açıklamada, iki yıl önce kullanımı yaygınlaşan Martı scooterların özellikle görme ve işitme engelliler için tehlike yarattığı ifade edildi.

Martı scooterların daha çok yaya yollarında kullanıldığı, bu durumun da engelliler için zorluklara neden olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Erişilebilirlik kültürü oluşturulmadan, bisiklet yolları yapılmadan yaygınlaşan Martı adı verilen bu sessiz araçlar görme ve işitme engellilerle yaşlılar için ciddi tehlikelere yol açıyor. Yaya yolları sadece yayalarındır. Ulaşım aracı olarak motorlu taşıtlar, motosikletler, bisikletler ve şimdi de Martı adı verilen bu sessiz araçlar yaya yollarındalar.

“Yaya yolunun ortasında direkler, ağaçlar, cafe, restoran masaları ve diğer işletmelerin tezgahlarının olması da ortopedik, görme, işitme engelli bireyler, yaşlılar ve bebek arabalı ailelerin hayata katılımına engeller yaratmaktadır. Erişilebilirlik dediğimiz engelsiz mimari çevre konusundaki kanunları uygulamayanlara cezalar bile vardır.

“Belediye çalışanlarına, mimarlara, mühendislere, şehir plancılarına ve müteahhitlere erişilebilirlik hakkında sadece teknik bilgi vermek yetmiyor olduğunu 15 yıldır deneyimliyoruz. Erişilebilirlik standartlarını uygulamanın 10 milyondan fazla engelli vatandaş ve aileleriyle 40 milyon vatandaşın psiko sosyal ve sosyo ekonomik sebeplerini ve sonuçlarını da herkese öğretmek gerekiyor”