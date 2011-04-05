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Dünya

MARTELLY HAİTİ'NİN YENİ DEVLET BAŞKANI PORT

05 Nisan 2011 11:15

-MARTELLY HAİTİ'NİN YENİ DEVLET BAŞKANI PORT-AU-PRINCE (A.A) - 05.04.2011 - Haiti'de, siyasete yeni atılan şarkıcı Michel Martelly, oyların yüzde 67,57'sini alarak adanın yeni devlet başkanı seçildi. Haiti Geçici Seçim Konseyi tarafından AFP'ye yapılan açıklamaya göre, 20 Mart'taki devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 67,57'sini alan Michel Martelly, Haiti'nin yeni devlet başkanı seçildi. İlk sonuçlara göre, Haiti'nin eski devlet başkanlarından Leslie Manigat'ın hukuk profesörü olan eşi Mirlande Manigat ise oyların yüzde 31,74'ünü alabildi. Konsey, nihai sonuçları 16 Nisan'da açıklayacak. Resmi sonuçlara göre de oy oranı yüksek çıkarsa, 50 yaşındaki ve ülke dilinde "Tet Kale" yani "Kel kafalı" lakabıyla bilinen Martelly, Devlet Başkanı Rene Preval'in yerine geçecek. Haiti'de 28 Kasım'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turuna göre sakin geçen ikinci tur, Martelly ile Manigat arasında geçmişti. Seçiminin olaylı ilk turunda kan akmıştı.

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