Mart ayında ihracat yüzde 19,8 arttı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş'un açıklamalarına göre martta ihracat yüzde 19,8 artışa 22,7 milyar dolar olurken, ithalat ise yüzde 31artışla, 30,9 milyar dolar oldu. Muş, söz konusu ihracat rakamının tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracatı olduğunu ifade etti.

2022 yılı Ocak-Mart döneminde ise, ihracat yüzde 20,8 oranında artışla 60 milyar 288 milyon dolar, ithalat yüzde 42,1 oranında artışla 86 milyar 681 milyon dolar olarak gerçekleşti

Bakan Muş ithalattaki artışta Ocak-mart döneminde enerji fiyatlarındaki küresel artışın etkili olduğunu ifade etti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı martta yüzde 73,4 olarak gerçekleşti. Enerji hariç ithalat 22,5 milyar dolar oldu. Martta dış ticaret hacmi yüzde 26 artışla 53,6 milyar dolara yükseldi.

Enerji ithalatı yüzde 156 arttı

Verilere göre enerji ithalatı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 156 artarak 8,4 milyar dolar; Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artarak 25 milyar dolar oldu.

"Etiket oyunlarıyla spekülatif hareketler yapanlar bedelini ağır ödeyecek"

Muş Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu KDV düzenlemelerine ilişkin ise şöyle dedi:

"KDV düzenlemelerin amacına ulaşması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşımızın hakkını hukukunu kimseye yedirmeyeceğiz. Bir takım manipülatif fiyat artışlarının arkasındaki kişilerin peşini bırakmayız. Etiket oyunlarıyla piyasada spekülatif hareketler yapanlara kanun çerçevesinde bedeli ağır ödetilecektir."