-MART AYINDA EN ÇOK FENERBAHÇE HABER OLDU İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Medya takip şirketi Interpress'in araştırmasına göre, mart ayında sporun gündeminde Fenerbahçe yer aldı. Futbolda ikinci yarının başlamasıyla birlikte büyük bir çıkışa geçen sarı-lacivertli takım, diğer branşlarda aldığı başarılı sonuçlarla yazılı basında 7 bin 89 haberle gündeme geldi. Beşiktaş 6 bin 828 haberle ikinci, Galatasaray ise 6 bin 620 haberle üçüncü sırada yer alırken, Trabzonspor ve Bursaspor ilk beş içinde kendilerine yer buldular. Bu sezon başarılı bir sezon geçiren Gaziantepspor ve Kayserispor da Anadolu takımları içinde geçtiğimiz ay haberde ön plana çıkan kulüpler oldular. -MART AYININ EN POPÜLER FUTBOLCUSU GUTİ- Futbolcu klasmanında ise mart ayının en çok gündemde kalan futbolcusu Beşiktaşlı Guti oldu. Ulusal, bölgesel ve yerel iki bine yakın gazete ile derginin incelendiği Interpress'in raporunda, siyah-beyazlı takımın kaptanı basında isminin geçtiği bin 96 haberle ilk sırada yer aldı. Fenerbahçe'nin Brazilyalı futbolcusu Alex de Souza, hakkında çıkan bin 27 haberle ikinci olurken, Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Portekizli santrfor Hugo Almeida isminin geçtiği 871 haberle üçüncü sırayı aldı. Siyah-beyazlı takımın bir diğer Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ise 794 haberle dördüncü olurken, transfer haberleriyle gündemden düşmeyen Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Bobo 690 haberle beşinci sırada yer aldı. -BAŞKANLAR ARASINDA POLAT- Başkanlar kategorisinde ise geçtiğimiz hafta idari yönden ibra edilmeyen Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat en çok habere konu oldu. Polat, hakkında çıkan bin 73 haberle yazılı basında en çok ismi geçen kulüp başkanı oldu. İkinci sırayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım alırken, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener üçüncü, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören de dördüncü sırayı aldı.