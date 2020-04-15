Mart ayında bütçede 43,7 milyar TL'lik rekor açık

Türkiye'nin, mart ayında merkezi yönetim bütçesi gelirleri 47,4 milyar lira, giderleri 91,2 milyar lira olarak kayıtlara geçerek, 43,7 milyar TL bütçe açığı verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Bütçe giderleri yüzde 15,6 arttı

Buna göre, martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 47 milyar 443 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 15,6 artışla 91 milyar 162 milyon lira oldu.

Ocak-mart döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 yükselerek 255 milyar 749 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 12,1 artarak 285 milyar 330 milyon lirayı buldu.

Böylece, merkezi yönetim bütçesi martta 43 milyar 719 milyon lira ve ocak-mart döneminde 29 milyar 581 milyon lira açık verdi.

Vergi gelirleri 36,9 milyar TL geriledi

Mart 2019'da 41,1 milyar TL, Şubat 2020'de 71,7 milyar TL olan toplam vergi geliri, Mart 2020'de büyük düşüşle 36,9 milyar TL'ye geriledi.



Mart'ta vergi gelirinde düşüş geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10, bir önceki aya göre yüzde 48,5 oldu.