Mart ayında 31 kadın öldürüldü!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Mart ayında meydana gelen kadın cinayetleri raporunu açıkladı. Raporda, bir ayda işlenen 31 kadın cinayeti 'her gün bir kadın öldürüldü' değerlendirmesiyle verildi. Verilere göre kadınların tanımadıkları erkeklerce öldürülme oranı %3, kadınların öldürülme bahanelerinin başında ise yine boşanma istekleri geliyor. Raporda ayrıca cinayetlerin büyük bölümünün ateşli silahlarla işlendiği belirtiliyor. Yılın ilk 3 ayında ise toplamda 94 kadın cinayeti işlendi.

Dikkat çeken nokta ise kadınların tanıdıkları, ağırlık eşleri tarafından öldürülmüş olması, öldürülme bahanelerinin başında ise 'boşanmak istemeleri' yer alıyor. Öldürülen kadınların %55’i ateşli silahlar ile yaşamını yitirdi. Tespit edilen verilere göre kadınların %6.5’i koruma altındayken öldürüldü.

Birliktelik durumları

2016 Mart ayında öldürülen kadınların %35’i evli, %32’si bekar. Kadınların %25’i ise evli ve çocuk sahibi. Bu başlıkta dikkate çeken husus ise; öldürülen kadınların %10’unun medeni durumunun tespit dahi edilememiş olması. Devlet tarafından tutulup kamuoyuna sunulması gereken veriler yayınlanmadığı için, birliktelik durumunda da % 10 gibi tespit edilemeyen büyük bir oran mevcuttur.

Koruma kararları

Koruma kararıyla ilgili, tespit edilen verilere göre kadınların %6.5’i koruma altındayken öldürüldü. Bu anlamda devletin veri paylaşmamasından kaynaklanan , tespiti yapılamayan % 93.5’lik büyük bir oran mevcuttur.

Kadınlar hangi bahanelerle öldürüldü?

2016 Mart ayında öldürülen kadınlarının yarısının ölüm nedeni henüz tespit edilemedi. Tespit edilen bölümde en yüksek oran kadının ilişkiyi / evliliğini sonlandırma isteği geliyor. Bunu, başka bir kadını şiddetten korumaya çalışma ve homofobi- transfobi bahaneleri izlemekte. Geçtiğimiz dönemlerde görüldüğü üzere, 2016 yılı Mart ayında da kadınlar en çok 'kendi hayatlarıyla ilgili bir karar aldıkları' bahanesiyle öldürüldüler.

Mart ayında medyaya yansıyan kadın cinayetlerinden bazıları;

- Buse

İstanbul’da yaşı belirtilmeyen Buse, Volkan A. (?) tarafından darp edilerek ve bıçak türü kesici aletle öldürüldü. Mesleği belirlenmeyen katilin, transfobi nedeniyle kadın cinayetini işlediği tahmin ediliyor. Buse’nin koruma altında olup olmadığı veya öldürülme tehlikesine dair adli başvuruda bulunup bulunmadığı tespit edilemedi.

- Yasemin Altun

Esenyurt’ta 28 yaşındaki Yasemin Altun, ayrılmak istediği kocası Ömer Altun (33) tarafından bıçak türü kesici aletle öldürüldü. Mesleği belirtilmeyen katilin, kadının evliliğini sonlandırmak istemesi bahanesiyle kadın cinayetini işlediği tespit edildi. Yasemin Altun’un 1 çocuğu vardı, mesleği ve koruma altında olup olmadığı ise tespit edilemedi.

- Demet Karakaş

Ümraniye’de 27 yaşındaki Demet Karakaş, ayrılmak istediği kocası Nurali Karakaş (31) tarafından bıçak türü kesici aletle öldürüldü. Mesleği belirtilmeyen katilin, kadının evliliğii sonlandırma girişimi bahanesiyle kadın cinayetini işlediği belirlendi. Demet Karakaş’ın 1 çocuğu vardı, mesleği ve koruma altında olup olmadığı ise tespit edilemedi.

- Latife Çetin

Küçükçekmece’de 76 yaşındaki Latife Çetinkaya, torununun eski erkek arkadaşı Hasan Ö. (24) tarafından kudaklanan evindeki yangında öldürüldü. Mesleği belirtilmeyen katilin, kadının torununun kendisinden ayrılması bahanesiyle kadın cinayetini işlediği ve bir süredir tehditlerde bulunduğu tespit edildi.

- Aynur Kambur

Şişlide kendi evinde 49 yaşındaki Aynur Kambur kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından tabanca türündeki ateşli silahla vurularak öldürüldü. Katilin hangi bahaneyle kadın cinayetini işlediği bilinmiyor. Mezdeke grubunda dansçı olan Aynur Kambur’un çocuğunun olup olmadığı ve koruma altında olup olmadığı tespit edilemedi.

- Elena Carnelia

İstanbul’da 41 yaşındaki Elena Carnelia tanıdığı biri olan İbrahim Timur(21) tarafından darp edilerek öldürüldü. Mesleği bilinmeyen katilin hangi bahane ile kadın cinayetini işlediği bilinmiyor. Elena Carnelia’nın çocuğunun olup olmadığı, mesleği ve koruma altında olup olmadığı tespit edilemedi.

- Fatma Karakoyun- Emine Baştan

Kocaeli’de yaşı belirtilmeyen Fatma Karakoyun, boşanma davası açtığı kocası Ziya Karakoyun (50) tarafından pompalı tüfek türündeki ateşli silahla öldürüldü. Manav olan katilin, kadının boşanma davası açarak evliliğini sonlandırma girişimi bahanesiyle kadın cinayetini işlediği belirlendi. Fatma Karakoyun’un 4 çocuğu vardı ve koruma altındaydı, mesleği ise tespit edilemedi.

66 yaşındaki Emine Baştan, kızı Fatma Karakoyun’a yönelik şiddete engel olmaya çalıştığı bahanesiyle damadı Ziya Karakoyun tarafından pompalı tüfek türündeki ateşli silahla öldürüldü. Emine Baştan’ın evli ve en az iki çocuğu olduğu tespit edilirken, mesleği belirlenemedi. Katilin, Emine Baştan’ı öldürdüğü haneden uzaklaştırması vardı.

- Beysun Özkamış Düz

Kocaeli’de 52 yaşındaki Beysun Özkamışlı Düz, kocası Mehmet Düz (56) tarafından tabanca türü ateşli silahla öldürüldü. Emekli öğretmen olan katilin, kadının tartışma sırasında kendi hayatına dair aldığı bir kararını veya fikrini açıkladığı bahanesiyle kadın cinayetini işlediği tahmin ediliyor. Beysun Özkamışlı Düz’ün mesleği, çocuk sayısı ve koruma altında olup olmadığı tespit edilemedi.

- Müzeyyen Neşeli

İzmir’de yaşı tespit edilemeyen Müzeyyen Neşeli, ayrılmak istediği kocası Erbil Neşeli(?) tarafından tabanca türü ateşli silah ile vurularak öldürüldü. Emekli polis memuru olan katilin, kadının evliliğini sonlandırmak istemesi bahanesiyle kadın cinayetini işlediği tespit edildi. Müzeyyen Neşeli’nin 2 çocuğu vardı, mesleği ve koruma altında olup olmadığı tespit edilemedi.

- Nermin Akçay

İzmir’de 47 yaşındaki Nermin Akçay, erkek arkadaşı A.İ (62) tarafından bıçak türü kesici alet ile öldürüldü. Mesleği tespit edilemeyen katilin kadının kendi hayatına dair karar vemek istemesi bahanesiyle kadın cinayetini işlediği tahmin ediliyor. Nermin Akçay’ın çocuğunun olup olmadığı, mesleği ve karuma altında olup olmadığı tespit edilemedi.

- Sueda Üçoğlu

Karabağlar ilçesinde 17 yaşındaki Sueda Üçoğlu ayrılmak istediği erkek arkadaşı Uğur Ç. (20) tarafından pompalı tüfek türündeki ateşli silah ile vurularak öldürüldü. İşsiz olan katilin kadının ilişkiyi sonlandırmak istemesi bahanesiyle kadın cinayetini işlediği tespit edildi. Sueda Üçoğlu’nun çocuğu olmadığı bilinirken mesleği ve koruma altında olup olmadığı tespit edilemedi.

Saffiye Geyik- Hilmiye Demirtürk

Zonguldak’ta 39 yaşındaki Safiye Geyik, eski sevgilisi olan Hasan Köroğlu(34) tarafından tabanca türü ateşli silahla vurularak öldürüldü. Mesleği belirlenemeyen katilin, kadının ilişkiyi sonlandırmak istemesiyle kadın cinayetini işlediği tespit edildi. Safiye Geyik’in çocuğunun olup olmadığı, meleği ve koruma altında olup olmadığı bilinmiyor.

Zonguldak’ta 57 yaşındaki Hilmiye Demirtürk,tanımadığı biri olan Hasan Köroğlu (34) tarafından tabanca türü ateşli silahla öldürüldü. Mesleği belirtilmeyen katilin, kadın bir başka kadına yönelik şiddeti önlemeye çalışırken, cinayeti işlediği tespit edildi. Hilmiye Demirtürk’ün 1 veya daha fazla çocuğu olduğu bilinirken mesleği ve koruma altında olup olmadığı bilinmiyor.

Gönül Çakı- Tansu Çakı

Trabzon’da 51 yaşındaki Gönül Çakı, kocası Veli Çakı(51) tarafından tabanca türü ateşli bir silahla vurularak öldürüldü. Mesleği bilinmeyen katilin hangi bahane ile kadın cinayetini işlediği bilinmiyor. Gönül Çakı’nın 2 çocuk sahibi olduğu bilinirken mesleği ve koruma altında olup olmadığı bilinmiyor.

Trabzon’da 18 yaşındaki Tansu Çakı , babası Veli Çakı(51) tarafından tabanca türü ateşli bir silahla vurularak öldürüldü. Katilin hangi bahaneyle kadın cinayeti işlediği bilinmiyor.Tansu Çakı’nın çocuğu olmadığı bilinirken mesleği ve koruma altında olup olmadığı bilinmiyor.

- Şükran Durmaz

Hakkaride ‘de 14 yaşındaki Şükran Durmaz, akrabası olan Hasan Kızıltaş(?) tarafından tabanca türü olan ateşli silahla vurularak öldürüldü. Mesleği bilinmeyen katilin hangi bahaneyle kadın cinayetini işlediği bilinmiyor. Şükran Durmaz’ın koruma altında olup olmadığı bilinmiyor.

- Hediye Durmaz

Hakkaride’de 16 yaşındaki Hediye Durmaz, akrabası olan Hasan Kızıltaş(?) tarafından tabanca türü olan ateşli silahla vurularak öldürüldü. Mesleği bilinmeyen katilin hangi bahaneyle kadın cinayetini işlediği bilinmiyor. Hediye Durmaz’ın çocuk sahibi olmadığı bilinirken mesleği ve koruma altında olup olmadığı bilinmiyor.

- Fatma Karıcığa

Şanlıurfa’da 31 yaşındaki Fatma Karıcığa kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından darp edilerek öldürüldü . Mesleği tespit edilemeyen katilin hangi bahaneyle kadın cinayetini işlediği bilinemiyor. Evli ve 8 aylık hamile olan Fatma Karacığa ‘nın çocuğunun olup olmadığı mesleği ve koruma altında olup olmadığı tespit edilemedi.

- Sibel Çadırcı

Şanlıurfa’da 37 yaşındaki Sibel Çadırcı erkek arkadaşı M.Z.O(?) tarafından boğularak öldürüldü.Servis şoförü olan katilin hangi bahaneyle kadın cinayetini işlediği bilinmiyor. Sibel Çadırcı’nın 3 çoçuğu olduğu bilinirken mesleği ve koruma altında olup olmadığı tespit edilemedi.

- Afet Çağlayan

Elazığ’da 76 yaşındaki Afet Çağlayan, Ersin B.(26) tarafından bir bıçak türü kesici bir aletle öldürüldü. Mesleği bilinmeyen katilin hangi bahane ile kadın cinayeti işlediği bilinmiyor. Afet Çağlaya ‘nın çocuğunun olup olmadığı mesleği ve koruma altında olup olmadığı bilinmiyor.

- Neslihan Kızılkaya

Erzurum’da 31 yaşındaki Neslihan Kızılkaya, kocası Halil İbrahim Kızılkaya (42) tarafından bıçak türü olan kesici bir aletle öldürüldü. Mesleği bilinmeyen katilin, kadının ilişkiyi bitirmek istemesi bahanesiyle kadın cinayetini işlediği tahmin ediliyor. Neslihan Kızılkaya ‘nın 2 çoçuğu olduğu bilinirken mesleği ve koruma altında olup olmadığı bilinmiyor.

- Aynur Gökhan

Aydın'da 52 yaşındaki Aynur Gökhan kocası Selahatin Gökhan (62) tarafından tabanca türündeki ateşli silah ile öldürüldü. Emekli albay olan katilin kadının kendi hayatına dair karar vermek istemesi bahanesiyle kadın cinayetini işlediği tahmin ediliyor. Aynur Gökhan'ın çocuğunun olup olmadığı, mesleği ve koruma altında olup olmadığı tespit edilemedi.

- Sebahat Özdemir

Uşak'ta 21 yaşındaki Sebahat Özdemir kocası Ramazan Özdemir tarafından boğularak öldürüldü. Mesleği belirtilmeyen katilin hangi bahane ile kadın cinayetini işlediği tespit edilemedi. Sabehat Özdemir'in çocuğunun olup olmadığı, mesleği ve koruma altında olup olmadığı tespit edilemedi.

- Elveda Battal

Konya’da 33 yaşındaki Elveda Battal erkek arkadaşı H.İ tarafından bıçak türü kesici alet ile öldürüldü. Mesleği belirtilmeyen katilin hangi bahane ile kadın cinayetini işlediği tespit edilemedi. Elveda Battal’ın 3 çocuğu olduğu bilinirken mesleği ve koruma altında olup olmadığı tespit edilemedi.

- N.T.B

Ankara'da yaşı tespit edilemeyen N.T.B ayrılmak istediği erkek arkadaşı A.Y tarafından tabanca türü ateşli silah ile vurularak öldürüldü. Mesleği belirtilmeyen katilin kadının ilişkiyi sonlandırmak istemesi bahanesiyle kadın cinayetini işlediği tahmin ediliyor. N.T.B'nin çocuğunun olup olmadığı, mesleği ve koruma altında olup olmadığı bilinmiyor.

- Hilal Özcan

Adana’da 20 aydır kayıp olan Hilal Özcan’ın abisi Alparslan Özcan(?) tarafından tabanca türü ateşli silah ile vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Mesleği belirtilmeyen katilin kadının kendi hayatına dair karar vermek istemesi bahanesiyle kadın cinayetini işlediği tahmin ediliyor. Ailesinin de cinayetten haberdar olduğu bilinen Hilal Özcan’ın mesleği ve koruma altında olup olmadığı bilinmiyor.

- İsmi bilinmiyor

Gaziantep’te yaşı ve ismi tespit edilemeyen bir kadın tanıdığı biri tarafından tabanca türü ateşli silahla vurularak öldürüldü. Katil ile ilgili hiçbir bilgi edinilemezken katilin hangi bahane ile kadın cinayetini işlediği bilinmiyor. Kadının ismi,yaşı,mesleği,çocuğu olup olmadığı ve koruma altında olup olmadığı bilinmiyor.