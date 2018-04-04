Mart ayında 25 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Mart ayı veri raporunu yayımladı. Geçtiğiz ay 25 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü belirtilen raporda “Her ay basına yansıyan kadına yönelik şiddet haberlerinde davalar, yeni yaşanan olaylar ve kadın hareketine dair ayrıntılar yer almaktadır. Kadın cinayeti haberleri şikayete bağlı olmaksızın direkt kamuya yansıyorken; cinsel şiddet ve çocuk istismarı haberlerinin ortaya çıkması, gerek bu suçların şikayete bağlı olması gerek soruşturma ve dava süreçlerinin devam ediyor olmasından dolayı net sayının belirlenmesi zorlaşmaktadır” denildi.

Raporda , İstanbul Sözleşmesi kapsamında devletin ilgili kurumlarının tespit etmesi ve buna göre şiddetle mücadele yöntemlerini belirlemesi gerekirken; söz konusu makamların bunları yapmadığı belirtildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun yayımladığı Mart ayı raporu şöyle:

"Bu ay tüm tarafların kadına yönelik şiddete dair olumlu açıklama ve çalışmaları, kadınlar gerek meclislerde gerek meydanlarda bir araya gelmesi sonucu kadın cinayetinde önceki aylara göre düşüş yaşandı, 25 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Ankara’da İlknur Çelik, cezaevinden izinli çıkıp yanına gelen ve evli olduğu Feyzi Çelik tarafından kesici aletle 4 yaşındaki kızlarının gözü önünde öldürüldü.

Bu ay içerisinden kadın cinayetinin en çok işlendiği iller: İstanbul’da 6, Antalya’da 3, Ankara’da 2.

( Bu ay öldürülenler arasında babası tarafından öldürülen 2 aylık Esma El Munsur gibi bebek de Femisid* kapsamı içerisinde ele alarak kadın-çocuk ayrımı yapmaksızın sayımızı belirledik.)

2 kadın yaşam mücadelesi veriyor

Antalya’da iş görüşmesine giden Ayşe A, boşandığı İrfan A. tarafından eve döndüğünde kesici aletle ağır yaralandı. Ayşe A, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Bursa’da 5 aylık hamile olan Merve P, boşandığı Hüseyin P. tarafından ateşli silahla vuruldu. Durumu ağır olan Merve, yaşam mücadelesi veriyor.

Mart ayında trans kadın cinayeti gerçekleşti

Nefret suçları kapsamında ele alınan trans kadınlara yönelik şiddet çok fazla olmasına karşın, raporumuzu basından aldığımız haberlere göre hazırladığımız için bu ay tespit edilen 1 trans kadın cinayeti gerçekleşti. Kadınlara ve çocuklara yönelik saldırılar sürerken, nefret suçları da devam ediyor. Translara yönelik saldırılar ise medyada ve yargıda çok yer etmiyor. Nefret suçlarının azalması için bu konuyu da gündem etmek gerekiyor.

İstanbul’da bir otelde İran vatandaşı trans bir kadın kesici aletle boğazından aldığı darbe sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Fail ise kayıp, aranıyor.

Çocuk istismarı devam ediyor

Çocuk istismarına dair basına yansıyan haberlerden sadece 269 çocuğun bu suça maruz kaldığına ulaşıldı. Ancak gerçek rakamların bundan çok daha fazla olduğunu biliyoruz.

Edirne İl Genel Meclisi Kadınları ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre 2017 yılında sadece Edirne’de 186 çocuğun hamile olduğu tespit edildi. 2017 yılında sadece İstanbul’daki bir hastanede 15 yaş altında 115 çocuğun hamile kaydı olduğunun ortaya çıkması da gündem olmuştu. Konuya ilişkin rakamlar kadınlar tarafından ortaya çıkarılırken, yeterli denetimin yapılmaması bu suçun üstünün örtülmesine yol açıyor.

Kayseri’de 17 erkek çocuğa gittikleri özel okuldaki basketbol takımına koçluk yapan öğretmenin istismar uyguladığı ortaya çıktı.

Diyarbakır’da din kültürü öğretmenliği yapan şahıs 5 kız öğrenciye istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Aydın’da 33 yaşındaki G.K. evli olduğu M.K. ile girdiği cinsel ilişkiyi video kaydına çektikten sonra zorla 10 yaşındaki kızları N.K’ye izletti. Çocuk, öğretmenine durumu anlatınca istismar ortaya çıktı.

Cinsel şiddet devam ediyor

Basından aldığımız bilgilere göre, 2018 mart ayında 28 kadına cinsel şiddet uygulandı.

Kadınların 15’i tanımadığı erkek tarafından şiddete uğrarken, 4’ü akrabası, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i patronu ve 1’i öğretmeni tarafından şiddete maruz kaldı.

İstanbul’da çalıştığı inşaat firmasında 58 yaşındaki ustabaşı O.Ş. tarafından tacize uğradığını açıklayan 25 yaşındaki mühendis İ.A, taciz eden erkek ile birlikte işten çıkarıldı.

Kocaeli’de kendilerini polis olarak tanıtan 4 erkek, Azerbaycan vatandaşı R.İ. ve Kırgızistan vatandaşı N.M’yi kaçırıp cinsel saldırıda bulundu.

İstanbul’da 17 yaşındaki D.Y babası tarafından 8 yaşından beri istismara uğradığını açıklayarak şikayette bulundu, 42 yaşındaki sanık M.Y. gözaltına alındı.

Kadın cinayetlerinde şüpheli ölümler arttı

Bu işlenen kadın cinayetlerinin 11’i şüpheli ölüm iken, kadınların 8’i ise kendi hayatlarına dair karar verdikleri için öldürüldü, 4’ünün ölüm sebebi tespit edilemedi.

Öldürülen kadınların %28’i 36-65 yaş arasındayken, %24’ü 19-24 yaş arasındaydı.

Bu ayki kadın cinayetlerinde faillerin %44’ü tespit edilemezken, kadınlar yine yakınları tarafından öldürülmeye devam etti. %24 tanıdık erkekler tarafından öldürülürken, kadınların %20’sinin hayatına evli olduğu erkek tarafından son verildi.

Gaziantep’te 4 Mart’ta kaybolan 28 yaşındaki Gül Ayalp günler sonra ateşli silahla öldürülmüş halde bulundu. Evli olduğu ve evliliği boyunca şiddet gördüğü Kemal Ayalp’in aracında deliller bulunması sonucu sanık tutuklandı.

Malatya’da 21 yaşındaki Kübra Fırat boşanmak istediği için, evli olduğu Hakan Fırat tarafından kullanılan ruhsatsız ateşli silahla öldürüldü."