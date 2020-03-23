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Mart ayı tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı

23 Mart 2020 10:07

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7  artarak 58,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında arttı; Şubat ayında 57,3 olan endeks, Mart ayında 58,2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart 2020


Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 78,6 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubat ayında 76,8 iken, mart ayında yüzde 2,3 oranında artarak 78,6 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 75,6 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi şubat ayında 75,9 iken, mart ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 75,6 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 57,6 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi şubat ayında 53,8 iken mart ayında yüzde 7,2 oranında artarak 57,6 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 21,2 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi şubat ayında 22,5 iken, mart ayında yüzde 5,8 oranında azalarak 21,2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mart 2020


Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ve tüketici eğilimine ilişkin endeksler, Mart 2020 

 

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