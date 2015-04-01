Mart ayı ihracatı yüzde 13.4 düştü

Mart ayı ihracat rakamları açıklandı. Buna göre Mart 2015’te ihracat önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 azalışla 11.23 milyar dolara indi. Otomotiv endüstrisi, mart ayında 1,7 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu. Mart ayında en fazla ihracat artışı yüzde 35,7 ile fındık ve mamullerinde yakalandı. En fazla ihracat yapılan 5 ülke Almanya, Irak, İngiltere, İtalya ve ABD olarak sıralandı.

TİM verilerine göre Mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 gerileyerek 11 milyar 229 milyon dolar oldu. Yılın ilk 3 ayında toplam ihracat yüzde 6,8 gerileme ile 35 milyar 816 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek 153 milyar 309 milyon dolar oldu.