Mars'ta yaşayacak gönüllü astronot aranıyor

Kar amacı gütmeyen örgüt, 18 yaşından büyük, meraklı, yaratıcı, güçlüklerin üstesinden gelebilecek, kolay uyum sağlayabilen, çevresindekilerle sağlıklı ilişkiler kurabilen isteklilerin Mars'ta yaşamak için başvuruda bulunabileceğini söyledi.

March One Halkla İlişkiler Müdürü Suzanne Flinkenflögel, şimdiden binden fazla başvuru aldıklarını söyledi.

Seçilmeyi başaran adaylar, dörder kişilik gruplara ayrılacak. Kızıl gezegene Nisan 2023'te gidecek ilk ekip, halk oylaması ile belirlenecek.

Astronotlar, Mars'a yerleşmeden önce 8 yıllık eğitimden geçirilecek. Kısıtlı hareket alanında yaşamayı öğrenecek astronotlar, elektronik araçların tamiri ve tıbbi müdahaleler konusunda da eğitim görecek.

Başvuruda bulunacaklar için önemli bir koşul bulunuyor. Astronotlar, dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkacak. Mars'a gitmeyi kabul edenler, bir daha dönmemek üzere Dünya'ya veda edecekler.