Mars'ta su yolları keşfedildi

Bilim insanları, Kızıl gezegen Mars'ta yerin altında geçmişteki taşkınların yarattığı su yollarını keşfetti.

ABD'deki Smithsonian Enstitüsü'nün liderliğindeki ekip, Mars Keşif Uydusu'nda bulunan ve yerin altına nüfuz eden radar sensörünü kullanarak, yer altında Mars ekvatoru boyunca sıralanan düzlüklerin ve su yollarının 3 boyutlu haritasını yaptı.

Bulgular, Science dergisinin internet sitesinde yayımlandı. Bilim insanları , yer altına gömülü su yollarının, bölgenin lav akıntısıyla kaplanmış olması nedeniyle daha önce keşfedilmediğini belirtti.

Mars'ın yüzeyindeki bu türlü jeolojik özellikler kolaylıkla fark edilebilirken, araştırmacılar şimdiye kadar bu özellikleri yer altında bulamamıştı.