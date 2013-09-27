Mars’ta su bulundu; uzayda yaşam ihtimali yeniden belirdi

NASA’nın Mars’ta keşif gezisi yapan Curiosity adlı robotunun aldığı örnekler, Mars'ın yüzeyinde yaklaşık yüzde 2 oranında su bulunduğunu gösterdi.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın Mars’ta keşif gezisi yapan Curiosity adlı robotunun aldığı örnekler, Mars'ın yüzeyinde yaklaşık yüzde 2 oranında su bulunduğunu ortaya çıkardı.

Böylece, Kızıl Gezegen'de yaşam olma ihtimaline ilişkin umutlar "tekrar yeşerdi".

Örnekleri inceleyen ve Mars'ta su bulunduğu sonucuna varan, New York'taki Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nden Laurie Leshin, gezegende bu kadar yüksek oranda su bulunmasının heyecan verici olduğunu belirtti.

Leshin, alınan toprak örneklerinin 835 dereceye kadar ısıtılmasıyla önemli oranda karbondioksit, oksijen, kükürt bileşiklerinin açığa çıktığını açıkladı.

Meğer çöl değilmiş

Mars'ın bugüne dek kutup bölgelerinin dışında, çok kuru bir çöl olduğunun sanıldığını belirten Leshin, Dünya yüzeyindekinden çok az da olsa, Kızıl Gezegen'de bulunan su miktarının yeni keşif araştırmaları için önemli kaynak sağladığını vurguladı.

Suyun Mars yüzeyinin neredeyse her yerinde bulunduğuna dikkati çeken Leshin, "Astronotsanız, su elde etmek için bir miktar toprağı ısıtmanız yeterli" ifadesini kullandı.

Mars'ın bir tür toprak katmanıyla kaplı olduğunu, katmanın sık sık meydana gelen kum fırtınaları nedeniyle hareket ettiğini anlatan Leshin, bu nedenle bu toprak örneğinin tüm gezegen hakkında bilgi verebileceğini belirtti.

Araştırma, "Science" dergisinde yayımlandı.

Metan gazının olmaması ümitleri kırmıştı

Daha önce, Mars'ın sadece kutup bölgelerinde buz halinde su olduğu tespit edilmişti.

Kısa süre önce Curiosity'nin elde ettiği bulgular, Mars’ta metan gazı izine rastlanmadığını göstermişti. Dünya’daki metan gazının yüzde 95’i yaşayan organizmalar tarafından üretildiğinden, bu haber, Mars’ta mikrobik yaşam olabileceğini düşünen uzmanları hayal kırıklığına uğratmış, Kızıl Gezegen’de hayat olabileceği teorisine büyük darbe vurmuştu.