Mars’ta su bulundu!

Mars gezegeninde suyun varlığına dair süren tartışmalarda son nokta. Phoenix (Zümrüd-ü Anka) uzay aracı gezegen yüzeyindeki araştırmalarında donmuş yüzeyin hemen altında suya rastladı.



ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yetkililerinden William Boynton, dün gece yaptığı basın toplantısında, "Mars'ta su bulduk" dedi.

"Mars'ta buz bulunduğuna dair işaretleri daha önce görmüştük" diyen NASA yetkilisi, "Mars'taki suya Zümrüd-ü Anka'nın robot eliyle ilk kez dokunduk, onu tahlil ettik" diye konuştu.



"Zümrüd-ü Anka", su ve organik bileşik aramak amacıyla 25 Mayıs'ta Mars'ın şimdiye kadar hiç incelenmemiş bir bölgesine inmişti. Robot, mekanik kol gibi kullandığı küreğiyle toprak numunesi alıp alıp inceliyor.



Yetkililer, haziran sonunda Mars'ta buz tespit ettiklerini açıklamıştı. Başka bir NASA yetkilisi Peter Smith de Mars toprağında sodyum, potasyum, magnezyum ve klorür tespit ettiklerini belirtti ve insan bedeninde bulunan bu maddelerin, hayatın gelişmesi bakımından elzem olduğuna işaret etti.



Smith, "Ancak Mars'ta hayat olduğunu gösterecek organik madde henüz bulamadık" dedi.

"Mars buzunun tarihçesini anlamaya çalıştıklarını" bildiren Smith, "Buz çoktan eridi de erirken toprağın kimyasal yapısını değiştirdi mi? Bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Bunların yanı sıra Mars'ta oturulabilir bölge olup olmadığını, nerelerde (sıvı halde) su ve çeşitli hayat şekillerinin esasını teşkil eden maddeler bulunabileceğini de öğrenmek istiyoruz" ifadesini kullandı.



Michael Meyer adlı NASA uzmanı da Mars'taki keşif programının şimdiye kadar "çok verimli" geçtiğini belirtti. "Zümrüd-ü Anka'nın çalışmaları verimli oldu" diyen Meyer, "Mars çok ilginç bir yer. Robot mükemmelen çalışıyor, bataryaları eylül sonuna kadar yeter" dedi. Meyer, "Asgari hedeflere çoktan ulaştık. Bütün hedeflere artık çok yakınız" ifadesini kullandı.

