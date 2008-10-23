Mars'ta hayatı robot karıncalar inşa edecek

Avrupalı bilim insanları, dünya benzeri toprak ve suya sahip olduğu belirlenen Mars'ta ilk koloniyi robot karıncalarla kurmaya hazırlanıyor.AB'nin fon desteği sağladığı I-Swarm projesi ile Mars'a gönderilecek robot karıncalar, gelecekte insanların da yaşamasına imkan verecek kolonileşme hareketinin temelini atacak.Santimetre ölçeğindeki onlarca mini robotun birlikte gezegeni keşfetmesi, su ve toprağı bir yapıştırıcı ile bir araya getirerek ilk yapıları oluşturması amaçlanan projenin genişletilerek, gelecekte Mars'a ayak basacak bilim insanlarının yaşayabileceği evlerin oluşturulması amacıyla da kullanılması umuluyor.Almanya, İsviçre, İsveç, Avusturya, Yunanistan, İngiltere, İtalya ve İspanya'daki bazı araştırma kuruluşlarının da destek verdiği I-Swarm ekibi, santimetre büyüklüğündeki micro robotların yine kendilerine göre bina yapabilmeleri için çalışıyor. Söz konusu robotlar birbirlerinden bağımsız ancak aynı zamanda birlikte aynı amaç için çalışabilecek.Mars'ta görev yapacak karınca robotların, çevresindeki diğer robotları algılaması ve çevresel etkileşimde bulunması kızılötesi iletişim ile sağlanacak.Robotlardan biri, örneğin yolunda bir engelle karşılaştığında, diğer robotları yolun açılması için çağırabilecek.Robot inşasında en önemli sorun; güç olarak ön plana çıkıyor. Robotun hareket etmesi için sağlanan güç ihtiyacı, bir cismi kaldırması gerektiğinde katlanarak artıyor. Karınca robotlarda küçük birer güneş paneli bulunuyor.Gezegen keşiflerinde ve koloni oluşturulmasında özellikle robotlara çok ihtiyaç duyuluyor. Bu robotlar insan hayatının tehlikeye atılamayacağı birçok yerde sorunsuzca görev yapabiliyor.Dış gezegenlere insanoğlunun ayak basmasından önce ihtiyaç duyduğu asgari yaşam koşullarının sağlanması noktasında robotların gönderilmesi potansiyel yaşam kayıplarının önüne geçiyor.Bilim insanlarını mikro robotlar inşa etmesinin temelinde yatan asıl sebep, bir uzay mekiği ile gönderilecek bir büyük robot yerine 10'lu gruplara ayrılmış 100 mikro robotun gönderilerek muhtemel arızalara karşı görevin tamamlanmasını sağlamak olarak ifade ediliyor.Mikro robotlar sadece uzay ya da derin deniz çalışmalarında değil günlük yaşamda da kullanılabiliyor. Çeşitli makinelerin tamiri, insan vücudunda istenilen bölgeye ilaç gönderilmesi ya da tıkanmış kanalizasyonların taşkınlara sebep vermeden yine robotlar tarafından temizlenmesi bunun örnekleri arasında yer alıyor.