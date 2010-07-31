Mars'ta 'gömülü yaşam'ın izleri

T24- Araştırmacılar Mars’ta yaşam kalıntılarını barındırdığını düşündükleri kayalar keşfetti.

Kaliforniya'daki SETI Enstitüsü'ne bağlı araştırmacıların yürüttüğü çalışmalar sonucu, fosilleşmiş yaşam izleri taşıdığı düşünülen kayaların, Mars'ın yüzeyinde, çatlaklardan oluşan Nili Fossae bölgesindeki kayalarda bulunduğu açıklandı. Yapılan çalışmada elde edilen bulguların Earth and Planetary Science Letters dergisinde yayımlanacağı belirtildi.

BBC'nin haberine göre, uzmanlar Mars'ın karanlık yüzünde kalan hendek benzeri bir yapıda olan bölgenin, Dünya'daki yaşama ait ilk fosillerin bulunduğu Avustralya'nın Pilbara bölgesindeki coğrafi yapıya tıpa tıp uyduğunu belirtti. Araştırmacılar, Dünya'nın yüzeyinde yaşama dair ilk izlerin korunmasını sağlayan sıcak su süreçlerinin Mars'ın Nili Fossae bölgesinde de gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.

Bilim insanları, incelenen kayaların yaklaşık 4 milyar yıl yaşında olduğunu da ekledi. (Bu süre, kızıl gezegenin ömrünün dörtte üçü anlamına geliyor.)

Nili Fossae'deki kayalar ilk olarak 2008'de incelenmiş ve bilim insanları karbonat izine rastlamıştı. Bu bulgunun elde edilmesi ise, Mars'ın yaşanabilir bir gezegen olarak kabul edilmesini sağlayan görüşü desteklemişti.

Bilim insanları, yaşamı oluşturan kimyasal bileşiğin karbonat olduğunu ve eğer gömülürse petrole dönüşmediğini belirtti. SETI Enstitüsü araştırmacısı olan ve kayalar üzerindeki araştırmayı yürüten ekibin başında olan Adrian Brown, Mars Keşif Aracı'nı kullanarak, Nili Fossae'deki kayaların kızılötesi ışınlar ile incelendiğini belirtti. Brown, aynı tekniğin Dünya'daki en eski yaşam izlerine sahip olan Avustralya'daki kayalar üzerinde de kullanıldığını ifade etti. Brown, Avustralya'nın Pilbara bölgesindeki 3.5 milyar yaşındaki kayaların Dünya'daki evrim basamakları hakkında bilgi verdiğini ve milyarlarca yıl içinde oluşan mikropların bu süre içinde incelenebilir hale geldiğini belirtti.

Bilim insanları, yaş ve benzerlikleri birbirine nedeyse tamamen uyan kayaları inceleyerek Mars'ın üzerindeki yaşam izlerini takip edeceklerini ve bu şekilde kızıl gezegenin geçmişte yaşam barındırıp barındırmadığını anlayabileceklerini belirtti.