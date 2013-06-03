Mars'ta fare mi bulundu?

Mars keşif aracı Curiosity’nin gönderdiği bir fotoğrafta, göze çarpan cisim, internette ‘Mars faresi’ bulunduğuna dair söylentiler başlattı. İnternette kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline gelen ‘Mars faresi’ için Twitter’da hesap bile açıldı (@RealMarsRat).

UFO meraklılarının tespit ettiği Eylül 2012 tarihli fotoğraf, iki kayanın arasında burnunu yere dayamış gibi görünen fare benzeri bir taşı gösteriyor.

Dünya basınının yeni ilgisini çeken fotoğraf hakkında UFO Sightings Daily sitesine Aralık ayında yorum yazan Scott Waring, “Bu Mars’ta şirin bir fare. Gözkapağının üzeri ve altındaki açık renge dikkat edin. Burnu, yanakları, kulakları, ön bacağı ve karnı belli oluyor... Taş ve kumların arasında kamufle olmuş bir sincaba benziyor” dedi.



'ABD’nin gizli bir projesi olabilir'



Waring, yeni açıklamalarında ise ilginç bir iddiada bulundu ve ‘Mars faresinin ABD’nin gizli bir projesi olabileceğini’ öne sürdü. ‘NASA’nın Mars faresini Kızıl Gezegen’e gizlice götürmüş olabileceğini’ ifade eden Waring, ‘bu şekilde Mars’ta yaşama elverişli şartlar olup olmadığının anlaşılmaya çalışıldığını’ iddia etti.

Waring, “Neden kimse bize bundan bahsetmiyor? Çünkü farenin ölmesi bekleniyor ve bunun ardından PETA’nın yasal mücadeye başlayabileceği biliniyor” dedi.