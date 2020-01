Mars'ta en fazla 68 gün yaşabilir

Mars One projesinin 2025, NASA'nın ise 2030'da insan göndermeyi planladığı Mars, ilk ziyaretçiler için yaşanması hiç kolay bir gezegen olmayabilir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Kızıl Gezegen'e ayak bastıktan sonra astronotların yaşamak için en fazla 68 günü olacak.

140 ülkeden 200 binden fazla kişinin Mars'a ayak basmak için başvurduğu Mars One projesindeki verileri değerlendiren MIT, Kızıl Gezegen'e ayak basıldığında astronotların ihtiyaç duyacağı oksijen, gıda ve teknolojik donanımı belirledi.

Mars One, Kızıl Gezegen'e ayak basacak ilk insanların birinci adım olarak sera inşa etmesini ve gerekli olan oksijenin seradaki bitkiler tarafından sağlanmasını öngörüyor. Hazırlanan 35 sayfalık MIT raporunda, bitkilerin 68 gün içinde oksijen üretecek olgunluğa erişeceği ve oksijen seviyesinde belirgin bir artış sağlayacağı belirtildi.

Araştırmacılar, üretilecek oksijenin fazlasıyla yanıcı olacağını ve yaşam alanından atılması gerekeceğini belirtti. Ancak nitrojen ile oksijeni ayrı tutacak bir teknoloji bulunmadığı için oksijenin atılması, nitrojenin de boşaltılması anlamına gelecek. Böyle bir durumda, Mars kolonisinin ilk yerleşimcileri ya düşük hava basıncından boğulacak ya da kolonileri dev bir ateş topuna dönerek yok olacak.

Dünya'daki havanın yüzde 20'si oksijen, yüzde 78'i ise nitrojenden oluşuyor. Bu denge sayesinde, oksijen yanıcı seviyeye erişmiyor. Ancak atmosferinde sadece yüzde 0.13 oksijen ve yüzde 2.7 nitrojen bulunan Mars'ta, bitkilerin üreteceği oksijen çok fazla geleceği için anında yanıcı etkisi gösterecek.

Mars One projesi gözden geçirilmeli

MIT öğrencileri tarafından hazırlanan rapor, Mars One projesinde birçok detayın gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Mars kolonisinde buğday yetiştirilmesini sağlayacak nem oranı için 100 dereceye katlanılması gerektiğini belirten rapor, aynı zamanda yedek parçaların maliyeti, lojistik ve bakım konusunda önemli eksikler bulunduğunu savundu.

Raporda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) sürekli yedek parça gönderildiği ve acil bir durumda astronotların Dünya'ya dönme şansı olduğu, Mars'ta ise böyle bir şans olmayacağı ifade edildi. Rapor, Mars'a ayak basılmasının ardından 130 ay sonra yedek parçaların gezegene gönderilecek nakliyatın yüzde 62'sini oluşturacağı belirtildi. Hesaplamalara göre, Mars'a insan gönderecek ilk görev için SpaceX firmasının geliştirdiği Falcon Heavy roketlerinden 15 tane ateşlenmesi gerekiyor. 4.5 milyar dolar tutacak bu tür bir kargo görevi, her malzeme gönderildiğinde katlanarak artacak.

Mars One, 2025'te ilk mürettebatın gönderilmesinin ardından her yıl yeni ekiplerin Mars'a yollanmasını planlıyor. Amaç, 2033 itibariyle Kızıl Gezegen'de 20 kişilik ilk koloniyi kurmak.

Ruslar, insan vücudunun Mars yolculuğu gibi uzun bir göreve dayanıp dayanamayacağını anlamak için kozmonot Valery Polyakov'u 1994 yılında 474 günlük bir görev için Mir uzay istasyonuna göndermişti. Bilim insanları psikolojik direnç, uygulanacak diyet ve yeterli yaşam alanı gibi unsurların Mars görevi için çok önemli olduğunu not düştü.