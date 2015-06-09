Mars'ta cam bulundu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan yapılan açıklamada çok sayıda kraterde rastlanan cam kalıntılarının örneğin meteoritlerin çarpması sırasında açığa çıkan ısı yoluyla oluştuğu kaydedildi.

Buluntulara 2006 yılından beri 'Kızıl Gezegen' etrafında dönen Mars Yörünge Keşif Aracı (Reconnaissance Orbiter-MRO) sayesinde ulaşıldığı bildirildi. MRO, gezegen yüzeyinden ışık yansımaları yoluyla ölçümler yapıyor.

Bilim insanları cam kalıntıları içinde geçmişte Mars'ta yaşam bulunduğuna dair izlerin bulunabileceği umudunu taşıyor. Gelecekte kraterlerde daha ayrıntılı araştırmalar