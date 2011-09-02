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Yaşam

Mars'ta bulunan kaya heyecanlandırdı...

NASA’nın Mars’taki Opportunity aracı, 22 kilometre çapındaki Endeavour kraterinde yeni su izlerine ulaştı.

02 Eylül 2011 03:00

T24 - NASA'nın Mars'ta görev yapan robotu Opportunity'nin kızıl gezegende bulduğu kaya türünün Dünya'da sadece sıcak suyun bulunduğu termal bölgelerde oluştuğu ve bunun Mars'ta su olabileceğine dair bir işaret olduğu öne sürüldü.


NASA’nın Mars’taki Opportunity aracı, 22 kilometre çapındaki Endeavour kraterinde yeni su izlerine ulaştı. Bilim insanları, kızıl gezegenin tarihinde suyun önemli bir rol oynamış olabileceğini belirtiyor.


Opportunity, kraterde Mars araçlarının daha önce hiç rastlamadığı bir kaya türü ortaya çıkardı. Büyük oranda çinko içeren kaya, Dünya’da sıcak suyun bulunduğu termal bölgelerde oluşuyor. Temel olarak bazalttan oluşan bu kaya, bir çarpışma, akıntı ya da darbe sonucu başka kayalarla birleşmişe benziyor.


New York’taki Cornell Üniversitesi’nden gezegen bilimci Steve Squyres, “Bu kaya, bizim daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Bunun ne demek olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Belki de su, bu kayalardan bir şekilde aktı ve onları biçimlendirdi. Belki de su buharı buna sebep oldu, bilemiyoruz. Ancak içerdiği çinko seviyesi, suyun önemli bir faktör olduğunu bize gösteriyor” dedi. Squyres, Opportunity’nin kraterde bazı “tuhaf” nesneler de bulduğunu, ancak bunlar hakkında bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi.


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