Mars'ta ağaç bulundu yanılgısı

T24 - Kızıl gezegenin etrafında 2006’dan beri dönmekte olan Mars Keşif Aracı (MRO), gezegenin kutup bölgelerinden elde ettiği fotoğraflara bir yenisini ekledi. Son fotoğrafta görülen ağaç benzeri bitki örtüsü görünümüne sahip yapılar, yeni tartışmaların tetikleyicisi oldu.











NASA’lı bilim insanlarından Candy Hansen, resimde görülen ağaç benzeri yapıların aslında buharlaşan karbon dioksitten oluşan buz örtüler olduğunu belirtti. Hansen, kış mevsiminde kum tepelerini örten buz örtünün yaz sıcaklarında eridiğini ve tepelerden aşağıya aktığını söyledi.



NASA, fotoğrafta ağaç görünümlü yapıların tepelerden akan buharlaşmış buzların geride bıraktığı koyu izler olduğunu belirtti. Ayrıca, fotoğrafta görülen toz kümelerinin, gezegenin yüzeyine düşen enkazların etkisiyle oluştuğu ifade edildi.





Yeni tartışmalar başladı













NASA son yıllarda Mars’ın kuzey ve güney kutuplarına ait tartışma yaratan birçok fotoğraf çekmişti. Bazı bilim insanları özellikle 2004 ve sonrasında ortaya çıkan fotoğraflarda çok net bir şekilde bitki örtüsü, ağaçlar ve göllerin görüldüğünü öne sürmüş, NASA tüm bu iddiaları yalanlamıştı.



MRO aracının son çektiği fotoğraf ardından NASA’nın yaptığı açıklamalar bazı bilim insanlarını tatmin etmedi. Bilim insanları, MRO’nun Aralık 2004’te çektiği Mars fotoğraflarının, kızıl gezegende bitki örtüsü ve su olduğuna dair en büyük kanıt olduğunu ileri sürerken, NASA bu iddiaları cevapsız bıraktı.