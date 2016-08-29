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Bilim / Teknoloji

'Marslı' filmi gerçek oldu; 1 yıl boyunca dış dünyadan destek almadan yaşadılar

Deney, daha önce Rusya'da yapılan ve 520 gün süren simülasyondan sonra ikinci en uzun süreli "Mars'ta yaşam" denemesi oldu

29 Ağustos 2016 17:14

Bilim dünyasının yakından takip ettiği, altı bilim adamının katıldığı bir yıllık deney sona erdi. Geçen yıla damgasını vuran filmlerden biri olan 'Marslı'dakine benzer bir hayat süren ekip, 1 yıl boyunca dış dünyadan destek almadan hayatta kaldı.

NTV'nin haberine göre, ABD, Hawaii'de 2 bin 500 metre yükseklikteki Mauna Loa dağında bir yıl boyunca Mars'ta yaşam simülasyonuna katılan altı bilim adamı deneylerini sonlandırdı.

Ekibin Fransız üyesi Cyprien Verseux, simülasyonun, Mars'a gönderilecek bilim adamlarının gezegende yaşayabileceğini ortaya koyduğunu belirterek "Kanaatimce yakın gelecekte Mars misyonu gerçekçi. Teknolojik ve psikolojik engellerin aşılabileceğini düşünüyorum" dedi.

Alman ekip üyesi Christiane Heinicke de bilim adamlarının, kuru iklimde su elde etmeyi başardığını söyledi.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Hawaii Üniversitesinin yürüttüğü araştırmaya fon sağlamıştı.

Tecrit edilmiş ortamda yaşayan bilim insanları, Mars'a yapılacak ilk insanlı yolculuk için çalışmalar yürütmüştü.

Deney, daha önce Rusya'da yapılan ve 520 gün süren simülasyondan sonra ikinci en uzun süreli "Mars'ta yaşam" denemesi oldu.

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