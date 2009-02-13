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Bilim / Teknoloji

Mars'ın rüzgârı Spirit'e güç verdi

Mars rüzgarlarının Spirit'in üzerindeki tozları kaldırması, aracın elektrik üretiminin artmasını ve canlanmasını sağladı.

13 Şubat 2009 02:00

Mars'ta rüzgarların ikiz robotlardan Spirit'in üzerindeki tozları kaldırması, aracın elektrik üretiminin artmasını ve canlanmasını sağladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Kurum (NASA) bilim adamları, rüzgarların robotun güneş enerjisi panellerinin üzerini kaplayan tozu temizlemesiyle, Spirit'in günlük enerji üretiminin saatte 210 watt'tan saatte 240 watt'a yükseldiğini belirttiler. Tekerlekli robotun temel yaşam ve iletişim için günlük en az saatte 180 watt elektriğe gereksinimi bulunuyor.

NASA, enerji artışının aracın ihtiyari güç miktarını ikiye katladığını kaydetti.

Bu enerji artışını daha fazla yol almak için kullanacaklarını söyleyen NASA'nın Pasadena'daki Jet Motorları Laboratuvarı'ndan Mars robot programı yetkilisi Colette Lohr, günde ortalama 50 dakika ilerleyebildiklerini, bunu 1,5 saate çıkarabileceklerini bildirdi.

Spirit, 31 Ocak'tan beri ilerleyişini engelleyen bir kayanın etrafında yaptığı menavradan bu yana sadece 10 metre kadar ilerleyebildi.

NASA, Spirit'in şimdiki hedefinin yeni bilimsel araştırmalar yapmak üzere "Home Plate" (Yurt Düzlüğü) adı verilen düz platonun üstündeki ve çevresindeki bölgeler olduğunu açıkladı.

Spirit ve ikizi Opportunity, Mars'a sadece 3 aylığına gönderilmelerine karşın 5 yılı aşkın süredir çalışıyor

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