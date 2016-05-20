Mars'tan en yeni fotoğraf

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu’nun 12 Mayıs’ta çektiği Mars fotoğrafını yayınladı.

Dünya’dan 80 milyon kilometre uzaklıktayken görüntülenen Mars fotoğraflarındaki detaylar 32 - 48 kilometreye kadar küçültülebiliyor.

Evrensel’de yer alan habere göre; NASA’dan yapılan açıklamada fotoğraftaki parlak, donmuş kutup bölgeleri ile canlı, pas kırmızısı yüzey üzerindeki bulutlar, bir günü 24 saat 37 dakika olan Mars'ın dinamik mevsimleri olan bir gezegen olduğunu gösteriyor.

Mars fotoğrafının sağ tarafında görülen karanlık ve bulutlarla kaplı kısım Syrtis Ana Ovası olarak adlandırılıyor. Ovanın güneyinde ise 1770 kilometre genişliğinde ve yaklaşık 8 kilometre derinlikteki Hellas Ana Havzası yer alıyor. Bu havzanın, 3,5 milyar yıl önce bir meteorun çarpmasıyla oluştuğu belirtiliyor.

Fotoğrafın merkezinde Arabia Terra olarak isimlendirilen, 4 bin 500 kilometrelik turuncu büyük bölgenin tam ortasında Cassini krateri ile sağ alt köşede Huygens krateri bulunuyor.

Mars, 22 Mayıs Pazar günü Dünya ve Güneş ile aynı hizaya gelecek. Dünya, Mars ve Güneş'in ortasında kalacak. 30 Mayıs'ta ise Mars gezegeni 11 yıl sonra Dünya'ya en yakın konumuna gelecek ve aradaki uzaklık 75,3 milyon kilometreye inecek.